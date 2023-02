"Cermec pronto alle nuove sfide"

A poco meno di un mese dall’insediamento in Cermec di Lorenzo Porzano, il nuovo amministrazione unico della partecipata, la sindaca Serena Arrighi traccia le linee per lo sviluppo dell’azienda che nelle prossime settimane si appresta ad affrontare grandi sfide. "Il futuro di Cermec è qui – ha detto la prima cittadina – il futuro di Cermec è un impianto all’avanguardia". Come detto per lo stabilimento del Cermec queste sono settimane decisive perchè sono quelle in cui si gioca la partita per il conferimento in RetiAmbiente, un processo che ormai è alla fase conclusiva. "Cermec rappresenta una realtà assolutamente strategica per tutto il nostro territorio e questo rapporto in futuro dovrà essere sempre più stretto –prosegue la sindaca Serena Arrighi -. Non solo l’azienda resterà qui, nella nostra realtà, ma sempre qui si dovrà sviluppare investendo su un nuovo impianto che sia all’avanguardia per il panorama toscano. Come amministrazione in questo momento siamo impegnati anzitutto per gestire la transizione verso il conferimento di Cermec in RetiAmbiente nel miglior modo possibile. Il nuovo corso, lo ricordo, dovrà essere effettivo dal primo gennaio 2024, ma tempi e modi dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo". Al tavolo della trattativa le priorità dell’amministrazione sono chiare e la sindaca le impugnerà con fermezza e annunciandole ai cittadini: "Anzitutto è necessario tutelare i lavoratori e i livelli occupazionali – aggiunge la Arrighi – parallelamente salvaguardare gli investimenti fatti dal Comune e poi portare avanti il piano di investimento per la realizzazione di un nuovo biodigestore, che oltre a essere all’avanguardia per quanto riguarda tutti gli standard ambientali e di sicurezza, ci consenta di fornire energia alle aziende del territorio per fidelizzarle sempre di più. Non ultimo fare sì che chi gestirà il Cermec sia vicino al territorio e consapevole dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza. Chi gestirà Cermec dovrà quindi prestare grande attenzione alle sue richieste su temi importanti, come quello della mitigazione dei cattivi odori, per esempio".