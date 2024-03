Cermec Ok alla bonifica ma fra un anno

I cantieri della bonifica nell’area di Cermec partiranno a inizio febbraio 2025. Adesso ci sono una scadenza e un cronoprogramma da rispettare per garantire la realizzazione del biodigestore a servizio dell’Ato Toscana Costa nella grande famiglia di RetiAmbiente in cui confluirà anche l’impianto consortile di Massa e Carrara. Il sindaco Francesco Persiani, contattato da La Nazione, conferma che proprio ieri l’amministratore unico Lorenzo Porzano, sostenuto in un percorso condiviso con i Comuni soci di Massa e Carrara, Ato e RetiAmbiente, ha consegnato alla Regione Toscana il cronoprogramma richiesto dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale rilasciata pochi giorni fa dagli uffici di Firenze, con diverse prescrizioni da rispettare. La prima fra tutte era la consegna di un cronoprogramma dei lavori che chiarisse quando sarebbero dovuti partire i cantieri per le bonifiche, propedeutiche a tutte le altre opere di revamping.

"Il cronoprogramma – spiega Persiani – prevede 10 mesi di tempo, così come condiviso dai soci, Ambito e RetiAmbiente. Quindi le bonifiche inizieranno nei primi giorni di febbraio 2025. Nel frattempo andremo a mettere insieme tutti gli ultimi pezzi che mancano per il conferimento dell’impianto e il passaggio nell’unica Società operativa locale in RetiAmbiente". Ricordiamo infatti che gli accordi con Ato e RetiAmbiente prevedono che Asmiu e il ramo ambiente di Nausicaa vengano fusi per incorporazione in Cermec e quest’ultimo poi passi appunto al gestore unico di area vasta. "Inoltre – continua il primo cittadino di Massa – bisogna lavorare sulle garanzie fideiussorie e perfezionare le modalità per consentire a RetiAmbiente di sostenere economicamente le operazioni di bonifica e di realizzazione del biodigestore".

Nel frattempo la Rete dei comitati e delle associazioni contro il biodigestore non molla la presa e continua a contestare il progetto. "Non ci è sembrato proprio che la politica abbia almeno tentato di trovare delle modalità alternative. Chi di dovere, dovrà anche dirci chi coprirà, le spese. I soldi da recuperare non sono pochi perché ammontano a circa 12.000.000 milioni di euro per le bonifiche e ben 42.395.400 milioni di euro per il progetto generale del biodigestore. Ci vengono in mente i tempi prescritti a Cermec in sede di Conferenza dei servizi decisoria: in 7 mesi sia realizzata tutta la parte progettuale; nei successivi 7 mesi siano realizzati gli interventi di bonifica legati al TAF; nei successivi 27 mesi sia realizzato il progetto di Revamping (ovvero di messa a terra del biodigestore) e il tutto, come era stato detto in Conferenza dei servizi decisoria, deve terminare, se abbiamo capito bene, entro gennaio 2028. Ci chiediamo – concludono - se effettivamente è possibile stare in questi tempi".

Francesco Scolaro