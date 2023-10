Cermec, comitati all’assalto: "La bonifica del sito prioritaria"

La bonifica dell’area Cermec deve essere la priorità, non la realizzazione del biodigestore. E’ in sintesi la posizione della Rete di associazioni e comitati contrari al biodigestore Cermec anche alla luce di quanto emerso dalla Conferenza dei servizi convocata dalla Regione per discutere l’Autorizzazione integrata ambientale. "Da quanto abbiamo capito, sono stati richiesti a Cermec ulteriori approfondimenti, perché il progetto presentava degli aspetti non chiari soprattutto sul rischio incendi e sulla bonifica dell’area, che hanno indotto la Commissione a chiedere delle integrazioni. Dai documenti del Piano dei rifiuti approvato dal consiglio regionale – continua la Rete – abbiamo rilevato tra la documentazione le osservazioni dell’Arpat che riguardano il progetto del biodigestore. Una delle fasi definita più problematica è lo scavo per la realizzazione delle fondazioni dei pali, giacché la falda è a un metro e mezzo. Falda oggetto di procedure di messa in sicurezza operativa e di emergenza approvate. Inoltre “non sono state valutate in termini di impatti, le interazioni tra scavi e falda in relazione agli impianti di Miso e Mise approvate”".

Il nodo insomma è quello delle bonifiche, per cui servono 6 milioni di euro, compresa la montagnola ex inceneritore, a cui vanno aggiunte le opere accessorie che portano il costo totale a 11 milioni che Cermec e i soci non hanno. L’ipotesi sarebbe di un ulteriore investimento di Retiambiente. "Desta molta preoccupazione che con un mega progetto di questo genere, già in fase di approvazione, si senta ventilare di richieste di finanziamenti a Retiambiente che graveranno, se l’operazione andrà in porto, nelle tasche dei cittadini. A questo si aggiunge anche l’apprensione dei possibili danni per la salute e per l’ambiente che questi impianti possono generare nel territorio".