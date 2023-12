Cermec, c’è l’accordo. Un altro anno di attività gestito dai due Comuni. Poi il futuro è segnato

E’ stato firmato da Comuni di Massa e Carrara, Ato Toscana Costa, il gestore unico di area vasta RetiAmbiente e da Cermec il contratto transitorio che garantisce un altro anno di attività all’impianto sotto la gestione diretta dei due comuni soci, Massa e Carrara appunto, in modo da completare l’operazione di fusione con il ramo ambiente di Nausicaa e Asmiu per poi conferire un’unica società operativa locale a RetiAmbiente. Il contratto stavolta mette nero su bianco, senza alcun dubbio, l’impegno di RetiAmbiente a finanziare le operazioni necessarie e propedeutiche alla trasformazione di Cermec in un biodigestore con produzione di compost e biometano a servizio dell’area vasta: operazioni che vanno dalla sistemazione degli edifici alle bonifiche, soprattutto quest’ultime con un costo rilevante. Il contratto transitorio durerà fino al 31 dicembre 2024 e passaggio operativo, previsto e auspicato al primo gennaio del 2025. Si prosegue sulla linea di intenti sottoscritta fra le parti il 26 ottobre, mettendo però in un contratto tutti i dettagli che diventano così più vincolanti.

Partiamo dall’operazione di fusione che avverrà per incorporazione all’interno di Cermec di Asmiu e ramo ambiente di Nausicaa (Carrara dovrà effettuare prima una scissione, quindi). Al primo gennaio 2025 Cermec SpA sarà conferita in RetiAmbiente e diventerà la Società operativa (Sol) con la quale il gestore unico, RetiAmbiente, assicurerà il servizio di raccolta e trattamento rifiuti sui territori comunali di Carrara e Massa. Gli interventi, "urgenti e non più differibili, di adeguamento impiantistico e revamping già previsti dalla nuova autorizzazione Aia rilasciata a favore di Cermec nel 2021 necessari a garantire la continuità delle attività sulla base delle prescrizioni" prevedono: bonifiche dei suoli con nuovo fabbricato per uso spogliatoi e uffici; realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di falda (Taf) e impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di via Dorsale.

Costo totale 11 milioni e 185mila euro, più spiccioli a cui bisogna aggiungere Iva e altre somme per 1,8 milioni di euro. Nel dettaglio 4,2 servono per le bonifiche dei suoli e nuovo fabbricato per uso spogliatoi ed uffici, 6,9 milioni per impianto di trattamento delle acque di falda e impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di via Dorsale. Solo le operazioni di bonifica, tolte quelle strutturali, valgono 6,15 milioni di euro. Interventi che sono anche condizione per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica per la frazione organica e produzione di biometano. Soldi che Cermec non ha e non può reperire, in attesa della chiusura definitiva della procedura concordataria in attesa della pronuncia della Cassazione. Quindi RetiAmbiente si impegna a mettere le risorse necessarie attraverso poi successivo accordo di dettaglio.

Nel frattempo Cermec in sinergia con RetiAmbiente si impegna a inviare entro il 31 gennaio un cronoprogramma degli interventi alla Regione, compresi quelli di bonifica, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute. Infine Ato Toscana Costa si impegna a garantire i flussi di rifiuti a Cermec per tutto il 2024 dalla zona di ambito.