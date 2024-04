Cermec, avanti tutta. Ma per la prima volta si parla di alternative al biodigestore

Barra dritta sul ciclo dei rifiuti e sul Cermec del futuro, verso l’ingresso nella grande famiglia di RetiAmbiente ma pronti a quel punto anche a fare delle ‘virate’, se dovessero risultare necessarie, per cambiare le carte in tavola e anche gli obiettivi di medio e lungo termine, con le spalle coperte sia dal gestore unico sia dalla Regione Toscana. E’ stato un incontro chiarificatore quello che ieri ha messo di fronte i sindaci dei Comuni di Massa e Carrara, Francesco Persiani e Serena Arrighi, assieme all’amministratore unico di Cermec, Lorenzo Porzano, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il dirigente regionale Rafanelli, il presidente del Comitato unitario di controllo analogo di RetiAmbiente, il sindaco Marco Pinelli, e il direttore di RetiAmbiente, Urbano Dini, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Un incontro al vertice che segna un ulteriore passo in avanti, come assicura il primo cittadino di Massa: "Ci sono tanti aspetti ancora da perfezionare, strada facendo – precisa Persiani – ma l’incontro è servito a dare ulteriori garanzie e a tracciare i prossimi passi. E’ vero, la Regione non ha alcun potere nei confronti di RetiAmbiente ma ha il controllo sul ciclo dei rifiuti e delle bonifiche", come a dire delle strategie su cui poi RetiAmbiente deve lavorare per e sui territori. Ed è su questo fronte che resta un punto fermo la trasformazione di Cermec "dal trattamento meccanico biologico a un nuovo impianto efficiente".

Si parla di biodigestore?

"Al momento sì", precisa il sindaco Persiani che però per la prima volta non esclude che in futuro qualcosa possa cambiare: "E’ il tema dei temi. Dobbiamo valutare, strada facendo, le evoluzioni sugli incentivi per il biometano, il ciclo dei rifiuti, i flussi di ambito e regionali, l’evoluzione degli altri impianti realizzati o in corso di realizzazione, anche privati, e capire il fabbisogno per poi decidere se dobbiamo realizzare un biodigestore grande come previsto, più piccolo o andare anche in un’altra direzione. A oggi, con i dati che abbiamo, comunque il percorso resta lo stesso".

Se trasformazione comunque deve essere, e per ora l’impianto del futuro pare il biodigestore con produzione di biometano, resta da capire la strada per arrivarci. "Per quanto riguarda il conferimento, invece di arrivare alla fusione in Cermec, insieme ai tecnici abbiamo valutato l’opzione di conferire due Sol, una per ciascun Comune, ossia Asmiu e ramo ambiente di Nausicaa. Ciascun Comune, prima, trasferirà le quote di proprietà di Cermec all’interno della rispettiva società operativa locale. Questo dovrebbe permettere di semplificare il percorso perché comunque il conferimento delle Sol è già previsto e autorizzato".

E sul fronte bonifiche e risorse?

"Il cronoprogramma c’è, salvo eventuali slittamenti che dovranno però essere ben motivati, giustificati e autorizzati. Gli impegni economici dipendono dai conferimenti delle Sol – conclude Persiani Una volta che almeno una delle due è passata a RetiAmbiente, la stessa sarà autorizzata a finanziare le bonifiche e il nuovo impianto".