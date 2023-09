Cerimonie in ricordo di Sisti e Barani

Domenica due eventi commemorativi, a Monzone e a Fivizzano, per ricordare due militari originari del territorio. Una cerimonia organizzata dalla sezione provinciale Baracchini di Massa-C, dall’Aeronautica Militare Italiana che compie i 100 anni del Corpo, congiuntamente al Comune di Fivizzano, per commemorare l’aviere di leva Claudio Sisti deceduto in servizio a 21 anni all‘aereoporto di Villafranca di Verona e del tenente pilota Guido Barani, Medaglia d’oro al valor militare, caduto in combattimento nel 1942.

Il programma: ore 9,45 a Monzone deposizione di corona al cippo in ricordo di Claudio Sisti con l’esecuzione del ’Silenzio’; ore 10,20: a Fivizzano inizio del corteo in piazza Medicea fino al Monumento dei caduti di tutte le guerre in piazza Garibaldi, con deposizione di corona ed esecuzione del ’Silenzio’. Alle 11 messa nel santuario mariano di Fivizzano in suffragio degli aviatori caduti con lettura della ’Preghiera dell’aviatore’, poi il ’Silenzio’. Alle 12 in sala consiliare del Comune di Fivizzano, commemorazione con il saluto del sindaco Gianluigi Giannetti e del presidente della sezione provinciale dell’Aereonautica, tenente Ferdinando Sacchetti.