Cercansi soccorritori. La Pubblica assistenza rafforza il suo esercito di volontari del 118

E’ un vero e proprio esercito che ogni giorno si prende cura dei cittadini. Soprattutto nelle emergenze. Stiamo parlando della Pubblica Assistenza di Carrara con le sue cinque sezioni. La sede è a Carrara in via Roma, poi ci sono i cinque Pet (Punti emergenza territoriale): a Fossola in viale XX Settembre, ad Avenza in via Luni, a Marina di Carrara in via Nazario Sauro, a Marina di Massa in via Don Gnocchi e a Massa in via Giudice. Un esercito di circa 360 uomini e donne, di cui 80 dipendenti e 280 volontari. E come dimenticare i mezzi: sono una settantina e il numero comprende anche 15 ambulanze. Ma questo esercito della salute ha bisogno di nuovi ’soldati’ per fronteggiare un numero sempre maggiore di richieste dal 118 sul fronte del soccorso. Servono nuovi volontari, che devono essere pronti e preparati.

La Pubblica Assistenza lancia, a distanza di pochi mesi, un nuovo corso per aspiranti soccorritori che scatterà il 30 settembre. I posti disponibili sono 15 e l’associazione ha appena aperto le iscrizioni, con l’obiettivo di formare operatori competenti, pronti a salire sull’ambulanza e dare il loro contributo a sostegno della comunità. "Il corso – spiega il referente della formazione Gianni Tonazzini – serve ad acquisire le conoscenze indispensabili nel campo della gestione delle emergenze sanitarie. Un corso completo. I partecipanti avranno modo di apprendere le tecniche di base del primo soccorso, dalla rianimazione cardiopolmonare al trattamento delle ferite, acquisendo nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia".

Il corso, gratuito, della durata di 25 ore, si svolgerà presso la sezione di Marina di Massa della Pubblica Assistenza, in via Don Gnocchi. Le lezioni, in programma ogni martedì e giovedì sera, alle 20.45, saranno tenute da personale qualificato e volontari esperti, che alterneranno la formazione teorica a simulazioni pratiche. È possibile iscriversi entro il 26 settembre, a partire dai 16 anni di età.

"Quello che abbiamo svolto a maggio – continua Tonazzini – ci ha permesso di inserire una ventina di volontari nel nostro organico. Questo corso è rivolto a 25 volontari, i 15 che si iscriveranno più 10 dei nostri che dobbiamo formare. Di più non era possibile per motivi di spazio. In questo momento poter contare sull’ingresso di nuovi operatori per noi è fondamentale. Allargare la base dell’associazione è indispensabile per garantire un futuro al servizio di emergenza-urgenza che svolgiamo regolarmente. Ci aspettiamo un buon riscontro, soprattutto da parte dei più giovani, per i quali questa può essere una reale opportunità di crescita personale". Alla Pubblica Assistenza di Carrara i volontari sono di tutte le età: ci sono tanti ragazzi ma anche giovani... pensionati. C’è bisogno di tutti, specie d’estate quando la popolazione raddoppia con i villeggianti. "Ma stavolta è andata meglio di un anno fa, dal nostro punto di vista e per il Pronto soccorso – dice Tonazzini –. Abbiamo avuto meno turisti".

Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile presso tutte le sezioni della Pubblica Assistenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 389 6504704 o inviare una mail a [email protected].

Luca Cecconi