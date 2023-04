Cercansi operatori culturali Corso al Museo Guadagnucci

Il Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, da oltre 25 anni punto di riferimento unico nella scena dello spettacolo contemporaneo, ha lanciato un bando rivolto a operatori e mediatori culturali under 35, per la partecipazione a un percorso gratuito di formazione che sarà ospitato al Museo Guadagnucci di Massa, da sempre vicino ai giovani e al territorio, attraverso la promozione di esperienze diversificate per l’educazione, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Curato da Virgilio Sieni e Delfina Stella, il workshop “Abitare il museo” è promosso dal Centro Virgilio Sieni nell’ambito del progetto “L’inizio del sentire”, realizzato per il territorio e la cittadinanza di Massa con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e in collaborazione con il Comune di Massa e il Museo Guadagnucci.

Il weekend di formazione, che si terrà dal 19 al 21 maggio negli spazi di Villa della Rinchiostra, intende offrire strumenti e prospettive per operare nei musei attraverso i linguaggi del corpo, con uno sguardo rivolto alla cura e all’accessibilità dei processi di creazione artistica e partecipazione culturale. Lezioni pratiche e teoriche, visioni di performance e riflessioni sul campo saranno la base per approfondire le tematiche del percorso, offrendo ai partecipanti esperienze dirette di pratica, osservazione e progettazione condivisa. I giovani interessati potranno inviare la propria candidatura fino al 4 maggio. Il bando integrale è pubblicato all’indirizzo https:virgiliosieni.wufoo.comformszv6ojwl19cdbnd. L’accesso, gratuito, è riservato a un numero limitato di partecipanti.

Il Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, con sede a Cango a Firenze, si apre a un orizzonte internazionale di ricerca ponendo il corpo, la danza e i linguaggi contemporanei dell’arte in dialogo con le discipline umanistiche e con il territorio nei suoi aspetti architettonici e urbanistici. Il Museo Guadagnucci ha aperto le porte al pubblico nel 2015, in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gigi Guadagnucci, grande scultore massese formatosi in Francia e vissuto a lungo a Parigi. Guadagnucci è stato uno dei principali maestri del marmo del XX secolo. Il Museo, lo ricordiamo, ospita 46 opere dell’artista eseguite tra il 1957 e il 2005.