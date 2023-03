Cercansi location per matrimoni Un bando per le candidature: Comune a caccia di antiche dimore

Location da favola per matrimoni o unioni civili? Le cerca il Comune di Aulla che ha pubblicato un avviso pubblico per individuare dei luoghi, esterni al municipio, in cui celebrare matrimoni o unioni civili. Finora queste celebrazioni si sono svolte solo nel palazzo comunale ma, vista la possibilità per le amministrazioni di individuare sale esterne alla “casa pubblica” per celebrarvi i matrimoni, è scattata la caccia ai luoghi più suggestivi. E’ infatti intenzione dell’ente verificare la presenza sul territorio comunale di immobili che possano essere considerati siti a valenza storico-artistica o paesaggistica, per istituirvi un ufficio separato di stato civile.

Molte le richieste di chi vuole sposarsi ad Aulla, tra i luoghi preferiti ci sono la Sala delle muse a Palazzo Centurione, la Fortezza della Brunella o ancora il castello di Pallerone, che però è di proprietà privata. Adesso si vuole fare qualcosa in più per avere a disposizione luoghi suggestivi e angoli romantici per chi vuole coronare il proprio sogno d’amore. L’avviso pubblico è molto chiaro: i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di immobili con le caratteristiche giuste, possono manifestare la propria disponibilità a concedere gratuitamente in uso al Comune di Aulla un locale dell’immobile da utilizzare per la celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili.

Obiettivo: rendere il Comune di Aulla attrattivo per le cerimonie. "Chi vuole sposarsi ad Aulla – spiega il sindaco Roberto Valettini – spesso ha chiesto la possibilità di farlo anche al di fuori del municipio, che comunque resta disponibile. Abbiamo individuato alcuni posti che ci sembrano significativi e suggestivi, come la Sala delle Muse, la Fortezza del Brunella, all’esterno o negli spazi interni. A volte le sale del municipio possono sembrare un po’ freddine, anche se vengono addobbate, alcune coppie si sono sposate nel mio ufficio, per una celebrazione più intima. Resta la nostra disponibilità, ma vogliamo ampliare la possibilità di scelta, visto che la normativa lo consente. Se poi ci sono altri posti degni di nota, saremo contenti di prenderli in considerazione, purché siano rappresentativi del nostro territorio". Dopo aver valutato le richieste, sarà la giunta comunale a deliberare l’istituzione di uno o più uffici separati di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

