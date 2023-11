Cercansi commessi e tecnici edili Il Centro per l'impiego di Massa Carrara offre lavoro per 2 muratori, 1 perito elettrotecnico, tecnici edili, commessi, 1 magazziniere e 1 carpentiere. Contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Età 18-29 anni. Per candidature e informazioni visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.