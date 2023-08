C’erano una volta i lupari "Mitici cacciatori di taglie"

Nel borgo montano di Taponecco vive Silvio Nardi, classe 1946, l’ultimo discendente maschio in zona di Anacarsi Nardi, il patriota italiano che si unì ai fratelli Bandiera nella spedizione nel Regno delle Due Sicilie nel 1844 per provocare la rivolta al Sud contro i Borboni. E da sempre Silvio Nardi è il presidente dei “Beni Sociali“ di Taponecco, il paese natale e del borgo di Apella, due realtà di montagna delle quali Silvio conserva gli “Statuti“. "Rappresentano i codici delle leggi di un tempo, che regolavano le usanze delle nostre comunità - spiega - Risalgono al 1600 e al 1700, sono preziosi". L’uomo è testimone di storie più recenti relative alla vita dei paesi di montagna nell’ultimo dopoguerra.

"Vengo dalla generazione che ha fatto in tempo a vedere “la caccia al lupo“. Quando ero bambino - racconta - il lupo era una presenza costante nei nostri boschi e valli; non veniva descritto dai nostri genitori come un pauroso animatore delle fiabe che ancora oggi si raccontano ai più piccoli, ce lo descrivevano piuttosto come un astuto predatore che faceva parte della natura e ci consigliavano comunque di non allontanarci troppo nel bosco. Certamente dava filo da torcere a pastori e allevatori: a quell’epoca la gente viveva soprattutto di pastorizia e nonostante le precauzioni, ogni tanto il lupo riusciva a predare pecore o agnelli". Cosa accadeva allora in paese? "La comunità, la cui economia si basava sull’allevamento specie ovino, reagiva - racconta Silvio - organizzando vere e proprie battute al lupo. I migliori cacciatori della zona venivano ingaggiati per limitare il numero di questi grossi carnivori; ma non era facile averne ragione. E allora era il momento dei “lupari“. Erano cacciatori di lupi che agivano in solitario: una specie di “cacciatori di taglie“ che abbattevano queste fiere per denaro. Da ragazzo ho fatto in tempo a conoscerne qualcuno". Cosa ricorda di questi personaggi? "Ne ricordo in particolare uno: alto, smilzo con un paio di baffetti che girava con un lupo impagliato sulle spalle - racconta - girava per i paesi e chi ne aveva gli dava soldi, altri lo gratificavano con formaggi e ricotta. La gente diceva: “È arrivato il luparo a rimpiumarsi“… Ancora oggi sui monti sono rimasti toponomi come il Passo del Lupo, la Valle del Lupo e così via. Poi, dopo qualche anno, questo antico predone è sparito anche se negli ultimi tempi è ritornato a popolare le montagne ed ogni tanto provoca guai ai pochi pastori rimasti, ma oggi la sua caccia è severamente proibita. Da ragazzo invece venivano cacciate anche le volpi - ricorda Nardi - Specie il tasso, che saccheggiava i campi di granoturco".

Roberto Oligeri