C’era una volta in America... e a Massa: la storia dei fratelli Piccirilli

Domani, alle 16.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, si parlerà di Attilio Piccirilli e i suoi fratelli, gli scultori originari di Massa che fecero fortuna in America. L’appuntamento è promosso dalla sezione di Massa Montignoso di Italia Nostra. Il titolo della conferenza è “C’era una volta in America… e a Massa”. Relatore Silvano Soldano. "Da oltre un anno – afferma Soldano – il regista americano Montes-Bradley sta lavorando a un film documentario sulla vita e l’opera dei fratelli Piccirilli. I sei scultori nati a Massa e che emigrati a New York alla fine dell’800, attivarono in quella città il più importante laboratorio di scultura dell’epoca. Da quel laboratorio uscì una innumerevole quantità di opere, anche per diverse altre città americane, molte delle quali tutt’oggi caratterizzano il paesaggio urbano della metropoli. Di recente il New York Times ha dedicato uno spazio notevole a questa bellissima storia, due ampie e approfondite pagine dell’inserto domenicale, che per molto tempo era stata quasi dimenticata". La storia dei Piccirilli è tornata alla ribalta negli ultimi anni anche grazie all’impegno di vari studiosi: oltre allo storico Soldano, ricordiamo in particolare la professoressa Maria Mattei, infaticabile nelle sue ricerche, Carmen Rusconi del Comune, che ha ricostruito il percorso biografico giovanile degli scultori nella nostra città, e l’associazione Apuamater. Il Comune ha reso loro omaggio anche con una targa, inaugurata il 16 maggio 2022, nella loro casa natia di via Beatrice su iniziativa di Franco Frediani. "La conferenza – continua Soldano – sarà una occasione per svolgere un percorso sulle opere scultoree, compreso quanto resta nel nostro territorio, e mostrerà alcune immagini inedite, fornite dal regista americano, che provenienti dall’archivio del laboratorio ormai perduto, propongono vecchie immagini dei luoghi della città di Massa dove i Piccirilli hanno vissuto e lavorato. Seguirà poi particolarmente il percorso creativo di Attilio che dei fratelli fu certamente il più dotato dal punto di vista artistico".