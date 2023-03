Centrosinistra alla ricerca dell’unità Spunta la terza ipotesi: Bernieri

Sfuma all’ultimo secondo la presentazione della candidata per il Polo progressista Patrizia Berineri. Gli organizzatori fanno sapere di una indisponibilità della sindacalista. Resta comunque la sua presenza in campo e regala momenti di riflessione per le altre forze, sopraottutto nel centrosinistra. Le liste civiche che appoggiano Fabio Evangelisti, Alleanza Verdi-Sinistra, Alternativa radicale, Evangelisti sindaco, Massa democratica, Insieme per Massa, Progressisti per Evangelisti, invitano a una riflessione: "Nei pochi giorni che ci dividono dalla presentazione ufficiale dei candidati a sindaco e delle liste a loro sostegno, arriva la notizia della candidatura di Bernieri per conto del M5Stelle e di Rifondazione Comunista. Chi si propone per ultimo oltre all’onore della ribalta ha anche l’onere di spiegare la sua decisione. Come insieme di forze politiche e sociali che hanno già esternato il proprio sostegno a Evangelisti, non possiamo che guardare con attenzione e interesse a quest’ultima novità. La candidatura Bernieri, già iscritta al Pd, storica sindacalista della Cgil, segretaria della Camera del Lavoro ed attualmente dello Spi è una candidatura che, qualunque sia la valutazione politica che se ne possa o voglia dare, rappresenta un elemento sul quale - come Centrosinistra - è necessario riflettere ed interrogarsi. Se l’obiettivo comune resta quello di ritrovare condivisione programmatica ed unità per battere le destre, non possiamo che dirci ottimisti".

"D’altra parte – spiegano –, se questo obiettivo vuol davvero esser perseguito e raggiunto, l’intera città ha bisogno di chiarezza e di decisioni conseguenti ed urgenti. Un più ampio sostegno a Bernieri non più “candidata di bandiera” del M5S e di Rifondazione, ma dell’intero centro-sinistra massese, deve necessariamente passare dall’assunzione di precise responsabilità politico- programmatiche. A partire da una sua dichiarazione di disponibilità ad accettare il sostegno di tutte le forze politiche e sociali che si sono ritrovate al tavolo del centrosinistra a cominciare dal Pd che ha candidato il suo segretario comunale. Da parte dello stesso Enzo Romolo Ricci e del Pd, la disponibilità a fare, con coraggio e responsabilità, un “passo indietro” per avanzare tutti insieme e tornare al governo della nostra città. Da parte sua, Evangelisti, il “nostro” candidato, questa disponibilità l’ha già più volte messa sul tavolo della discussione e del confronto. Noi tutte e tutti saremo con lui, qualunque decisione maturerà nelle prossime ore".

La trattativa c’è. Evangelisti si dice disponibile al dialogo: "Io lavorerò fino all’ultimo minuto utile per una candidatura unitaria di tutto il Centrosinistra. Che si chiami Pippo, Pluto o Paperino poca importanza ha… La responsabilità è tutta sulle spalle di Pd e M5S". Il Partito democratico, dopo aver confermato la leadership del suo candidato, il medico Ricci, adesso è alla finestra per capire i prossimi sviluppi. Ieri sera c’è stata la riunione del provinciale, ma non sono stati trattati temi di Massa. Il partito del Nazareno prosegue con la sua linea, Ricci candidato. Ma si sa, quello che vale oggi in politica, domani potrebbe completamente cambiare.