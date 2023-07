Centro storico, odissea nel degrado "Uscire la sera è una desolazione"

"Da ieri non riesco a non pensare alla serata passata a Carrara". A scriverlo è Silvia Helene Alessandroni del sito ‘Discovercarrara’, già commerciante del Fuoriporta, dopo una serata tra amici passata in città dove ha toccato con mano quello che definisce ‘degrado cronico’. Uno stato di incuria che come aggiunge Barbara Ferrari una residente del centro storico, "riguarda tutta la città", ma come denuncia Silvia in particolare la piazza Matteotti. "Non riesco a non pensare ai poveri e pochi abitanti civili rimasti nel centro storico e ai commercianti che continuano, nonostante tutto, ad andare avanti – prosegue Alessandroni –. Non riesco a non pensare anche a chi continua a negare l’evidenza, non si sa per quale oscuro motivo, narrando di un’utopica Carrara viva dove tutto procede bene. Per l’estate in corso non esiste neanche un cartellone degno di tale nome, solo piccoli eventi spot poco pubblicizzati. E sì che gli eventi portano gente e allontanano il degrado. Nelle sere scorse sono venuta a Carrara con degli amici per godere della temperatura più fresca. Alle 20 arriviamo in piazza Matteotti e assistiamo a un intervento di carabinieri, polizia e ambulanza, con persone in evidente stato di alterazione. Passeggiamo poi per il centro e come non notare quanto sia calata l’affluenza rispetto agli anni passati. La città spenta, in giro giusto i locali. E poi nei dintorni di piazza Gramsci finalmente qualche bambino, peccato aver trovato a terra in bella vista una boccetta di metadone. Tra sporco, pochissima gente e loschi individui continuiamo il giro e alle 22,30 torniamo a riprendere l’auto".

Ma ecco che in piazza Matteotti ci troviamo davanti uno con i pantaloni calati a fare i suoi bisogni contro la protezione del Politeama – conclude Alessandroni – a pochi metri da noi. Un vero e proprio viaggio nel degrado, che non fa venire voglia di tornare ma solo di allontanarsi per non soffrire, per non vedere Carrara così. Chi nega è complice". Una situazione ormai logora, "in questa città mancano le piccole cose – dice Barbara Ferrari – dalla manutenzione alla pulizia. E questo anche per colpa dei cittadini, che spesso abbandonano sporcizia ovunque". "E cosa vogliamo dire di piazza d’Armi? I bambini giocano tra le deiezioni dei cani – fa eco Deborah Bottarelli, anche lei residente nel centro storico – manca l’acqua all’elefantino e la fontana con la palla è sempre sporca. Se a ciò aggiungiamo che non ci sentiamo sicuri ad uscire la situazione è grave".

Alessandra Poggi