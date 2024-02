Centro sportivo, ultimo scoglio. Poveromo, club house in consiglio

Superati tutti gli scogli anche della Conferenza dei servizi, arriva in consiglio comunale il 4 marzo il piano attuativo che permetterà di realizzare un nuovo centro sportivo polifunzionale a Poveromo, con tanto di club house. L’atto era già stato a gennaio 2023, poi ad agosto erano state votate controdeduzioni e osservazioni, quindi era seguita l’attivazione della conferenza di servizi con la Regione Toscana, da cui è emerso un parere favorevole con prescrizioni per la conformità alla disciplina del Pit. Con il via libera anche del Genio Civile, ora il piano torna in consiglio per la definitiva approvazione che di fatto lo rende efficace. Così, con le ulteriori autorizzazioni tecniche, si potrà iniziare a realizzare l’impianto Next Gen Tennis Team Asd in un’area delimitata da via San Ginese e via Marradi, in località Campaccio di Poveromo.

Un centro sportivo per tutti, non solo agonisti, e polo aggregativo per famiglie e con valenza sociale in cui dare vita al progetto “Racchetta di classe” promosso da Miur, Coni e Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l’educazione fisica a partire dalla scuola materna. Il centro si svilupperà su un’area di oltre 18 mila metri quadrati e sarà dotato di 10 campi tennis di cui 6 coperti (2 in terra battuta, 2 in sintetico e 2 in play-it) e 4 all’aperto (3 in terra battuta e 1 in play-it) e 2 campi da padel coperti tutti collegati tra loro, illuminati ed accessibili a persone diversamente abili.

Il progetto prevede poi un manufatto centrale, la “club house”, che fungerà da luogo di aggregazione. nell’edificio saranno realizzati un bar, un punto vendita, una sala fitness, un’area benessere, studi medico fisio-terapici, infermeria e foresteria per gli atleti che arriveranno da fuori città. Sono previste anche attività di mini-tennis, un campo ed insegnamento dedicato a giocatori con problemi di disabilità, beach tennis, padel, ping pong oltre a ginnastica artistica, pilates, yoga e attività fisica da praticare nella palestra.