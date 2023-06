Centro, prove di rilancio ’Carrara capitale mondiale’

di Patrik Pucciarelli

"Carrara candidata a capitale italiana della cultura". Lo ha annunciato la sindaca Serena Arrighi all’interno del dibattito a Ca’ Michele organizzato dalla Fondazione ’Bordigoni’. "Partiamo da una buona base, siamo città creativa Unesco. Abbiamo deciso di intraprendere percorsi culturali ben definiti e ben delineati. Il nostro progetto prevede di candidare Carrara a capitale della cultura nel 2027". Il punto dell’incontro è lo spopolamento della città e il rilancio del centro storico. Per trattare il tema il presidente della fondazione, Riccardo Pecchia, ha chiamato il professore Luca Tamini, del Politecnico di Milano. "Le attività non si rilanciano con politiche settoriali. Per intervenire sul centro storico, oggi la declinazione corretta è un assessorato chiamato economia urbana, non più commercio. Le grandi piattaforme stanno andando in crisi, le attività del centro devono guardare all’e-commerce. Fondi sfitti? Male, dovete lavorarci. Il Pnrr francese ha un piano per gli sfitti quello italiano no. L’Esselunga comincia ad aprire supermercati da 400 metri quadri anziché 5 mila, perché i piccoli supermercati di quartiere sono tornati competitivi". A Carrara manca però un reale studio sul commecio, mentre i numerosi presenti cercavano di destreggiarsi tra competitività dei centri urbani e cassette degli attrezzi per il rilancio. La Arrighi dal canto suo punta sull’artigianato artistico. "Tra le attività economiche e la cultura c’è l’artigianato artistico. Il marmo è la nostra identità, la nostra storia è anche una grande fonte economica e di cultura. A Carrara centro il 30 per cento della popolazione residente è fatta di artisti, è un patrimonio importante e alcuni non sono della zona. C’è un ritorno di artigiani culturali internazionali che stanno scegliendo la città. Con il mio assessore al bilancio siamo riusciti a portare a termine due importanti transazioni che verranno utilizzate per un progetto di rigenerazione urbana del centro storico. Un rilancio della scuola del marmo da integrare con corsi tecnico professionali di settore. Poi coinvolgere i proprietari dei fondi sfitti e trovare le leve giuste per fare si che tornino sul mercato, e non mi dispiacerebbe portare qualche grande marca in centro per fare volume. Abbiamo bisogno di una buona quantità di persone che circolano a Carrara". Ma immaginare un progetto senza il concetto di collettività è impossibile. Così Daniele Canali, parte proprio da questo. "Non possiamo costruire un modello di recupero di una vitalità del centro storico se non ci mettiamo anche l’elemento politico e sociale. Abbiamo bisogno di collegamenti di interscambio tra cittadini. I problemi ci saranno sempre smettiamola di lamentarci. Ci sono molti fondi commerciali che appartengono a famiglie benestanti o società che hanno investito a carrara negli anni ’60. Ora vengono lasciati chiusi. La proposta al comune è quella di comperarli e finalizzarli a un progetto. Il centro storico torna ad essere attrattivo se c’è collettività e pluralità. Presente all’incontro anche Giuseppe Papa che ha fatto un’analisi della storia della città.