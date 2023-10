Centro di accoglienza nell’ex Rsa : "Serve una gestione corretta per gli ospiti e per i residenti"

L’ex sede storica della residenza assistenziale Galli Bonaventuri diventa un Centro di accoglienza straordinaria. Una struttura per far fronte alla mancanza di posti nelle sedi di asilo o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti come quelli degli ultimi mesi. Tali edifici sono individuati dalle prefetture, in convenzione con cooperative e associazioni, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La Prefettura di Massa Carrara avrebbe fatto già eseguire un sopralluogo tecnico nelle sede dell’ex Rsa dove sarebbero stati ospitati per qualche giorno anche 4 migranti, forse per testare la funzionalità della struttura, che sino a pochi mesi fa accoglieva in fase provvisoria poco più di una decina di ospiti trasferiti dalla sede Rsa situata in Via Tellini. Qui un paio di anni fa erano iniziati i lavori varati dalla Fondazione Galli Bonaventuri, ora presieduta dal vescovo diocesano Mario Vaccari, per attuare un piano di ampliamento acquisendo gli spazi dell’ex casa di accoglienza Sant’Anna nello stesso immobile dove erano ospitate persone non autosufficienti. L’obiettivo era adeguare gli standard creando una quarantina di nuovi posti per non autosufficienti e incrementare i ricavi. A lavori terminati gli assistiti “in trasferta“ sono rientrati la scorsa estate alla casa madre e la vecchia sede è rimasta vuota. Ed è stato a quel momento che è entrata nel mirino della Prefettura a caccia di posti per i migranti. "Sono stato fermato dai cittadini che, nei giorni scorsi, avevano visto alcuni migranti aggirarsi nei paraggi della vecchia sede della Fondazione Galli Bonaventuri – spiega il sindaco Ferri – e ho contattato io la proprietà e anche la cooperativa Compass di Massa, che si occuperà delle gestione del centro di accoglienza straordinario, individuato dalla Prefettura in questa sede pontremolese. Ho convocato un incontro con le parti per venerdì (domani, ndr) per capire bene come si sia arrivati a questa designazione e quali sono i criteri legali che consentono di ospitare i migranti". Questa sede fino all’anno scorso pareva destinata ad accogliere famiglie dell’Ucraina che dovevano essere trasferite dal Comune di Mulazzo. Ferri aveva espresso parere favorevole ma poi nulla di fatto.

"Qualche giorno fa mi hanno detto che era stata avviata questa nuova attività di accoglienza - aggiunge Ferri - Ma io non sono stato messo al corrente e non conosco la capienza dell’immobile e nemmeno quali siano i criteri di sicurezza previsti per questo progetto. Ci sono Comuni dove iniziative analoghe hanno suscitato un certo allarme sociale per cui mi impegnerò perché la situazione rimanga entro logiche di gestione corrette nei confronti degli ospiti e dei residenti". Esistono le premesse perché il progetto venga realizzato, mancherebbe solo la certificazione dell’impianto elettrico dell’edificio realizzato dalla ditta intervenuta l’anno scorso per la riapertura della vecchia sede rimasta chiusa qualche anno.

Natalino Benacci