Centro da brividi per Halloween. Commercianti e consulta preparano la festa horror

I commercianti di Carrara pronti ad accogliere clienti e visitatori per la festa di Halloween, che si svolgerà per l’intera giornata di martedì 31 ottobre. Dopo il successo di pubblico della festa della birra made in Carrara e della serata a tema funghi, che hanno richiamato in centro centinaia di persone e famiglie, i commercianti ci riprovano con una grande festa dell’horror, che dal primo pomeriggio e fino alla mezzanotte si propone di animare la città di mostri, scheletri, demoni e fantasmi, proprio come si fa nelle migliori feste di Halloween.

Trucco e abbigliamento da mostro è l’outfit richiesto per partecipare, e per chi non ci riuscisse saranno presenti dei truccatori per bambini e adulti capaci di trasformarli in creature terrificanti. I commercianti in questa ritrovata unione propongono una giornata all’insegna del dolcetto e scherzetto anche con menu a tema. Trentuno locali aperti e tre postazioni instagrammabili per una foto ricordo che saranno in piazza delle Erbe, piazza Gramsci e piazza Alberica. Le foto si dovranno caricare sulle pagine social della Consulta giovani del Comune, e quella che riceverà più like vincerà una cena per due in un locale del centro. E poi caramelle e palloncini per tutti. Il clou della giornata è previsto a partire dall’aperitivo, quando nelle strade e nelle piazze faranno la loro comparsa una serie di cosplay agghiaccianti, tra cui Maleficent. La consulta dei giovani sarà presente anche con un dj set in piazza Gramsci, mentre dalle 15 alle 18 ci i volontari lettori della biblioteca civica saranno in piazza con i loro racconti di paura. Insomma una giornata per trascorrere una festa di Halloween all’aria aperta e continuare a festeggiare fino alla mezzanotte nei locali del centro città. Gli esercizi commerciali che aderiscono alla festa di Halloween sono la gelateria Tognozzi, bar La borsa, Cammi Cammi, Samba cafè, forno di via Roma, osteria ‘La piazza’, Merope’s steck hous, Leon d’oro, La vinaccia, osteria Vittorino, Petite cusine, cafè Roma, Delfino, ristorante Roma, pizzeria Margherita, Grizzly pub, pizzeria Il teatro, pizzeria Tognozzi, bar Nino, Rebacco, Beviamoci su, bar Le logge, locanda Patrizia, N’aringa in do’, caffè Crema, Mind the crep, bar Centro storico.