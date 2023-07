Centri sportivi, soldi dalla Regione Cinque Comuni in graduatoria

C’è molta Lunigiana nel bando regionale per gli impianti sportivi. Le risorse a disposizione per finanziare l’avviso pubblico 2023 ammontavano originariamente a poco meno di 11 milioni ma a seguito di una recente variazione di bilancio sono state integrate per arrivare a un ammontare di 11.786.000 euro. Rispetto a questa offerta, le domande di contributo inserite nella graduatoria sono state 163. Una sorpresa al primo posto: il piccolo comune di Zeri, per l’area centro sportivo Tolaro di Coloretta, che ha ottenuto un contributo di 400mila euro.

"Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha evidenziato il presidente Eugenio Giani - anche perché abbiamo innescato un processo virtuoso. In graduatoria ai primi tre posti ci sono Zeri, Villa Collemandina (Lucca) e Marciano della Chiana (Arezzo): tutti piccoli Comuni". Anche Villafranca si è piazzata bene, arrivando al quinto posto, con la richiesta di contributo per il campo sportivo Bottero per circa 380mila euro; Fosdinovo al tredicesimo posto, l’amministrazione aveva chiesto un contributo di quasi 400mila euro per il campo sportivo di via Borghetto. Buone notizie per il centro sportivo di Quercia, chiuso da anni: Aulla si è piazzata al 27esimo posto, il Comune ha chiesto 360mila euro. Una speranza per quello che era il fiore all’occhiello del Comune, con le piscine coperte, il palazzetto dello sport, la pista di atletica e i campi sportivi esterni. Per finire Licciana Nardi, al posto 106, con una richiesta di contributo di 114mila euro per il blocco servizi e spogliatoi al campo sportivo. I progetti presentati riguardavano l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e la realizzazione di nuovi impianti ma anche interventi di recupero e ristrutturazione, manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e in sicurezza. Sono state considerate prioritarie le istanze che erano state presentate nel 2021 e 2022 ma che non avevano beneficiato del contributo, gli interventi già avviati ma non conclusi, quelli corredati di progetto esecutivo o con livello di progettazione tale da poter essere messi a gara. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il decreto con l’assegnazione delle risorse, il contributo previsto sarà in conto capitale, con una compartecipazione obbligatoria dei soggetti titolari dei progetti, l’avvio lavori di ogni opera dovrà avvenire entro il 30 novembre e le opere finanziate dovranno essere completate entro il 30 novembre 2024.

Monica Leoncini