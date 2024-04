Centri estivi, servono gestori. Il Comune affida per tre anni i ‘campus’ per 500 giovanissimi

Il Comune va a ‘caccia’ di associazioni a cui affidare l’organizzazione e la gestione dei centri estivi che ospiteranno bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni di età, dal primo luglio al 14 agosto e non solo per quest’estate estate ma anche per quelle dei prossimi due anni. Incarichi triennali, quindi, per uno dei servizi comunali più utilizzati dalle famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori sono impegnati al lavoro. Gli spazi che metterà a disposizione subito possono coprire fino a 500 ragazzi con la possibilità di ampliare ancora il servizio in futuro.

I centri estivi potranno essere gestiti da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte da almeno due anni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che abbiano esperienza almeno biennale nella gestione di servizi analoghi: dovranno organizzare le attività con l’obiettivo di promuovere la socializzazione e la formazione dei bambini offrendo un sostegno ai genitori nell’occuparsi dei figli. Si tratta di un’attività a 360 gradi perché da un lato bisogna garantire ai bambini e ai ragazzi un periodo di spensieratezza e svago con competenze educative ma anche favorire "la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l’educazione alla pace e alla legalità".

E i professionisti devono essere in grado di favorire l’integrazione, valorizzando le diversità e rimuovendo gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo con particolare attenzione al rispetto di genere, favorire momenti di libera espressione, stimolare la conoscenza e l’attenzione al mondo della natura e alla salvaguardia dell’ambiente sensibilizzando al consumo critico e al risparmio energetico. Insomma, ce n’è di materiale da gestire e coordinare.

Non solo. I centri dovranno essere organizzati privilegiando l’inclusività in relazione alla programmazione delle attività da svolgere in loco e in riferimento alle gite o uscite con particolare attenzione alla presenza di minori disabili. Per le uscite avranno a disposizione a rotazione, per l’intera mattinata, 3 pulmini omologati per il trasporto di under 14 anni della capienza di 28 minori e 3 accompagnatori disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. I centri, 7 in tutto, saranno attivati solo con almeno 15 iscritti. Quelli da 3 a 5 anni sono Coccinelle, alla scuola di Santa Lucia, Scoiattoli all’infanzia Fucini di viale Stazione, Pesciolini all’infanzia di via Puliche. Nella fascia dai 6 agli 11 anni ci sono i Gabbiani, la primaria di Santa Lucia, Marmotte, la Fucini della Stazione, e Delfini, alla primaria di via Fiume. Infine per la fascia da 12 a 14 anni ci sarà il centro Orche alle medie Don Milani o Parini.