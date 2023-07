Centri estivi, polemiche infinite ’Azione’ entra a gamba tesa: "Gea Dazzi si deve dimettere"

"L’assessora Gea Dazzi si deve dimettere. Ha privato 200 famiglie dei centri estivi" A chiederlo è l’esponente di Azione Carrara, Luca Ricci. Il bando è uscito il 7 giugno, come riporta il sito del comune, quindi in concomitanza con la fine dell’anno scolastico. Per Ricci la cosa doveva essere studiata fin da maggio in modo da creare una progettualità in base al numero di domande. "La richiesta di iscrizioni è stata massiccia e ha trovato impreparata l’ Assessora Dazzi che aveva già deciso, a priori, il numero degli ammessi -continua-. Inutile e pretestuoso che la sindaca Serena Arrighi, non trovando scuse plausibili, abbia dichiarato pubblicamente di non essere soddisfatta del lavoro fatto con i centri estivi e che stia cercando di capire come aumentare il numero dei bambini. Scusi Sindaca ma lei dov’era quando l’Assessora ha presentato la delibera in giunta?".

Sempre sul sito si legge che l’ammissione al servizio sarà per un massimo di 250 bambini, con precedenza a quelli residenti. Azione parla di un totale di 560 domande, quindi se i dati riportati sono effettivi, dovrebbero essere esclusi 310 bambini. "L’obiettivo principale di un’amministrazione è quello di garantire un’opportunità di crescita e sviluppo a tutti i minori su richiesta delle rispettive famiglie, consentendo loro di partecipare a percorsi educativi, appositamente progettati. Quindi non ci sono scusanti. Se l’assessora Gea Dazzi non è in grado di gestire un servizio essenziale come questo, è giusto che prenda atto della propria incapacità e si dimetta". Per 215mila euro l’affidamento è stato dato alla partecipata del comune, Nausicaa. La formula si chiama in house o affidamento diretto, cioè concedere beni o servizi attraverso una società che dipende direttamente dall’amministrazione. Su questo, conclude Ricci.

"Perché non decidere di ricorrere al mercato delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato , visto che i costi sono gli stessi di Nausicaa e l’affidabilità pure? Forse il problema è più tempo e lavoro per fare le gare. Non è accettabile escludere un numero così alto di bambini e bambine dai centri estivi, per la seconda volta, dopo il disastro organizzativo dell’anno passato ci ritroviamo a dover combattere per garantire percorsi educati che dovrebbero essere scontati. La sindaca e la sua giunta dovrebbero avere interesse verso un maggior numero di bambini e ragazzi che frequentano le attività estive".