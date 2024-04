Centri estivi, cresce la richiesta. Martinelli: "Servono nuove risorse"

Lungo dibattito in Comune sulla cifre per l’affidamento triennale dei centri estivi a Nausicaa. Nella commissione bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli, in cui hanno partecipato la sindaca Arrighi, diversi assessori e i vertici di Nausicaa, è avvenuto un lungo confronto tra maggioranza e opposizione in merito soprattutto alla possibilità di destinare ulteriori cifre ai centri estivi e venire così incontro a un numero più alto di famiglie rispetto a quanto stabilito negli accordi triennali.

Pomo della discordia sono i 190mila euro previsti per il 2024, il primo anno dell’accordo triennale pensato per coprire l’intera domanda delle attività dei centri estivi. Una cifra che servirà a rispondere a 260 domande, a cui aggiungerne altre 80 coperte però dal settore sociale, per un totale di 340 famiglie che potranno rientrare nelle cifre preventivate nell’accordo tra Comune e partecipata. A storcere il naso in commissione sulla cifra, ritenuta bassa, è stato soprattutto il consigliere Cinque Stelle Matteo Martinelli. "Quest’anno arrivano risorse in più, anche cospique, derivanti dall’incasso di una partita pregressa del lapideo – ha ricordato Martinelli - e si pone l’attenzione sul fatto che il documento vuole essere un atto politico, non amministrativo, da stimolo per sollecitare a ragionare l’amministrazione a destinare una cifra più alta rispetto ai 190mila previsti. Le 500 domande dell’anno scorso sono state forse un’eccezione e non sappiamo quest’anno, ma sicuramente a naso saranno più di 260".

Di un parere simile nelle opposizioni anche Andrea Vannucci e Simone Caffaz. Se per Vannucci sarebbe discriminatorio lasciare fuori qualcuno, Caffaz ha invece ricordato che si tratta di una sollecitazione che riguarda un atto politico, non amministrativo, e che quindi andrebbe considerato come indirizzo politico. "Non possiamo impegnare cifre spropositate visto che si tratta di accordo triennale – ha precisato la sindaca – quindi abbiamo dovuto produrre un triennale approvabile dal revisore dei conti. Di volta in volta vedremo, ma non posso permettermi di mettere in difficoltà l’ente. Vogliamo provare a soddisfare il maggior numero di richieste, ci aspettiamo un numero superiore di domande". Sul tema è intervenuto in chiusura anche il capogruppo del Pd in consiglio, Gianmaria Nardi, che ha assicurato il pieno impegno dell’amministrazione sulla questione, con la convinzione che si possa fare bene.