Centri estivi, boom di iscritti Polemiche per gli esuberi Più di 200 bimbi esclusi

di Daniele Rosi

Acceso dibattito in consiglio comunale sui centri estivi per bambini. L’affidamento a Nausicaa, che ha avuto il via libera della maggioranza, ha fatto storcere la bocca all’opposizione, che ha chiesto chiarimenti sugli oltre 200 bambini in esubero. La partecipata del Comune, come ha ricordato l’assessore Gea Dazzi, svolge il servizio dal 2013, e grazie all’affidamento in house, gli uffici comunali possono controllare meglio. Un servizio che quest’anno costa 215mila euro, destinato ai bimbi dai 3 agli 11 anni, dal 3 luglio al 18 agosto; una settimana in più rispetto al passato. "Avremo 4 plessi a Marina – ha ricordato l’assessore –, due al Paradiso e due a Villa Ceci. Abbiamo accolto 330 bimbi, 80 disabili e 90 in più rispetto agli altri anni". Su 560 domande, 230 sono rimaste inevase.

"Non è accettabile escludere dei bambini – ha tuonato il consigliere Andrea Vannucci – e ce la caviamo dicendo che se qualcuno rinuncia ne prendiamo altri. I servizi estivi ci sono tutti gli anni e ci si deve pensare per tempo. Mi sta bene che lo faccia Nausicaa, ma si arriva lunghi perché è un affidamento diretto senza gara, e non si può andare sopra 215mila euro. Non si può creare unproblema per poche decine di migliaia di euro. Il mio invito è trovare delle soluzioni per recuperare queste cifre, che non sono impossibili". Critiche a cui ha risposto dalla maggioranza, il consigliere Gianmaria Nardi, che ha ribadito l’impegno per l’anno prossimo per un incremento di risorse maggiori, e la stessa sindaca. "Non sono soddisfatta del lavoro fatto con i centri estivi – ha sottolineato Serena Arrighi – e per questo stiamo cercando di capire come aumentare il numero dei bambini. Ci sono state difficoltà tecniche con il nuovo codice degli appalti. Proprio perché il risultato non ci piace, stiamo provando a introdurre altri 40 bambini attraverso il sociale". Sulla risposta interviene il consigliere Simone Caffaz, che invoca le dimissioni della prima cittadina. "Anche in questo caso si affida un servizio a Nausicaa – spiega Caffaz - che è ormai diventata il factotum dell’amministrazione. Si propone una delibera che tiene fuori 200 bambini e poi Arrighi dice che non è contenta di come la vicenda è stata gestita. Se non è contenta si dimetta, e metta fine a questo calvario per la città".