Centri estivi a Montignoso I bambini iscritti sono 130 Ecco la mappa delle attività

Riaprono lunedì e saranno attivi fino al 31 agosto – con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 – i centri estivi del Comune di Montignoso. A gestire i centri estivi sarà l’associazione Sport per tutti e solidarietà che organizzerà uscite alla scoperta del nostro territorio, lago di porta, Sant’anna di Stazzema, centro Wwf, i centri di aiuto e recupero degli animali e fattoria didattica, grazie alla messa a disposizione di scuolabus da parte dell’ammnistrazione.

La partecipazione ai centri sarà suddivisa in fasce di età al fine di garantire omogeneità dei bisogni educativi e ludici, nonché di cura e sorveglianza. 24-36 mesi nel centro estivo il nido “Il Piacere” in continuità con le attività svolte per tutto il periodo invernale, 3-5anni presso la scuola dell’infanzia di cervaiolo e capanne e 6-12 anni presso la scuola primaria dicervaiolo e Cinquale. Tra la chiusura dell’anno scoalstico e l’inizio delle attività estive, l’amministrazione ha mantenuto l’apertura della ludoteca alla scuola primaria di Cinquale. In totale i bambini iscritti ai centri estivi saranno 130 e gli educatori impiegati 18. Tutti i giorni i bambini potranno divertirsiimparando e giocando negli spazi aperti messi a disposizione dall’amministrazione, ma soprattutto sulla green beach dove da quest’anno molti laboratori di pittura, lettura, lingua inglese, riciclo e molti altri si svolgeranno direttamente nel nuovo spazio “spiaggia” arredato con tavolinetti e sedie colorate e in mare con la sperimetazione di sport acquatici. "E’ nel nostro interesse che le esperienze fatte dai bambini durante l’estate siano di arricchimento personale in un luogo sicuro e affidati a personale qualificato. Per agevolare le famiglie nel pagamento della retta il Comune ha prestato particolare riguardo alle condizioni di disabilità o fragilità del bambino e del nucleo famigliare", ha detto l’assessora alla politiche sociali Giorgia Podestà. "I nostri spazi estate vogliono proporre ai bambini la sensazione di essere in vacanza nella propria città, stimolando la curiosità, sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente, alla collegialità delle esperienze che molti bambini da soli non farebbero e al rispetto delle differenze culturali, di genere e di età", ha precisato la dirigente alle politiche sociali, Nadia Bellè.