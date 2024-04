Centri di socializzazione. L’impegno per il territorio tra nuovi progetti e auguri

I Centri di socializzazione della Lunigiana ed Eduplay lavorano in rete e in stretta sinergia con il territorio. Ciascuno di loro ha le proprie caratteristiche, ma i principi a cui si ispirano sono gli stessi e soprattutto è molto forte il desiderio di stare assieme e aprirsi alla comunità, superando ogni barriera. Le vacanze pasquali sono state una buona occasione per uscire dai centri, ma anche per accogliere ospiti speciali. A Quercia di Aulla è stata celebrata una Santa Messa, qualche giorno prima di Pasqua, officiata dal parroco don Vito Piscitello, con la presenza degli abitanti, degli operatori e del direttore della Sds Marco Formato. A seguire un pranzo tutti assieme.

Non solo, Sabina Pietrini, presidentessa dell’associazione ‘A piccoli passi’ ha voluto festeggiare al centro i dieci anni dalla nascita della sua associazione, molto attiva nel sociale. I volontari del suo gruppo da tempo promuovono attività che coinvolgono gli ospiti del centro, l’altro giorno in particolare hanno ricevuto oltre un centinaio di segnalibri, realizzati dal ragazzi, che poi doneranno a tutti gli amici dell’associazione.

Anche al centro di Moncigoli di Fivizzano c’è stata una grande festa, abitanti e amici dei centri hanno donato uova di cioccolato agli ospiti, che li hanno mangiati golosamente. In tre in momenti differenti tutti i centri hanno festeggiato la Pasqua. E poi alcuni rappresentanti dei centri di Moncigoli, Caprio e Quercia sono stati dal sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, per ringraziarlo del contributo che ha dato loro.

A dicembre infatti il sindaco, con l’aiuto degli altri amministratori della nostra provincia, aveva organizzato la ‘Partita del cuore’, un torneo di Natale, le cui offerte sono state devolute alle attività dei centri. I ragazzi, in delegazione hanno voluto ringraziarlo di cuore. Come accennato, sono tre i Centri di socializzazione handicap in Lunigiana, tutti gestiti dalla SdS Lunigiana, quelli di Caprio di Filattiera, di Moncigoli di Fivizzano e di Quercia di Aulla, ottimamente integrati sul territorio e la cui opera in rete consente a chi ne usufruisce di condividere le proprie esperienze.