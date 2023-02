Cento giovani da tutta Italia a Villa Cuturi: i nomi dei vincitori per le varie categorie

Cento giovani artisti da tutta Italia e non solo si sono esibiti alla 12ª edizione del concorso Internazionale “Città di Massa“, curato dall’associazione Diapason col patrocinio del Comune a Villa Cuturi. Ecco i vincitori del primo premio assoluto e le sezioni. Per la sezione Licei Musicali, categoria solisti primo biennio Ranim Zaddem (tromba); nella solisti secondo biennio Emanuele Altamura; per Scuole Medie a Indirizzo Musicale, categoria solisti Giovanni Biavardi (pianoforte); per la sezione solisti da 8 a 10 anni Irene Celaschi (arpa) e Sofia Scala (violino); categoria 13-14 anni Leone Pini (violino) e Davide Lena (pianoforte); categoria 15-17 anni Annalisa Pavan (arpa) e Alexander Sardon Trampus (violino); categoria 18-22 anni David Franceschini (chitarra) e Fabio Arru (pianoforte); categoria senza limiti di età Federico Minutolo (chitarra), Giovanni Andrea Pisanu (pianoforte) e Alessandro Pinna (pianoforte).

Sono stati assegnati 3 premi speciali: Premio Giuseppe Fricelli, Premio Bruno Rigacci e premio del Presidente della giuria Pietro Rigacci ai pianisti Giovanni Andrea Pisanu, Alessandro Pinna e Fabio Arru. Presente una commissione formata da docenti e musicisti di fama nazionale e internazionale: i maestri Umberto Zanarelli, Veronica Pucci, Eugenio Grossetto, Cristiano Rossi, Paolo Ognissanti, Marco Falaschi, Oriano Bimbi, Michela Spizzichino, Pietro Rigacci, Claudio Cozzani, Marco Podestà, Mirella Di Vita e Andrea Battistini.