Centinaia in preghiera al campo di Pallerone Messaggio di pace dalla festa per il Ramadan

Grande partecipazione, venerdì mattina al campo sportivo di Pallerone, per la “Eid al Fitr”. Questo è il nome della Festa di fine Ramadan, il giorno in cui i musulmani rompono il digiuno che, dall’alba al tramonto, per 30 giorni una volta l’anno devono osservare. Precetto religioso fondamentale dell’Islam, la cui inosservanza esclude dalla condizione di musulmani, il mese del Ramadan incentiva i credenti a pregare, leggere il Corano e praticare la carità. Non ha una data fissa. Poiché, infatti, il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, il mese del digiuno retrocede di circa 10 giorni ogni anno: quest’anno ha avuto inizio il 23 marzo. Erano presenti circa 400 persone, provenienti non solo da Aulla ma anche da Tresana e dai vicini comuni lunigianesi: tutti gli uomini ordinati in preghiera, più a distanza le donne. E poi, tanti bambini di diverse età. Un clima all’insegna dell’accoglienza e dello stare insieme che, come da consuetudine, unisce il rito della preghiera collettiva al momento successivo della colazione e della convivialità.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale aullese erano presenti il sindaco Roberto Valettini ed i consiglieri comunali Andrea Caponi e Alessandro Andellini. L’Imam ha parlato di misericordia, di pace, di rispetto, sottolineando l’importanza del dialogo tra religioni. A questo messaggio ha risposto subito dopo il sindaco di Aulla, sottolineando i valori della carità e della comprensione, dell’aiuto e della necessità: "Valori che - ha detto Valettini - auspico siano passati come testimone alle nuove generazioni".

Interrotto dall’applauso della comunità islamica, il sindaco ha poi proseguito, aggiungendo: "Sono valori nei quali credo fortemente, anche se nella pratica non sempre le posizioni di principio trovano riscontro. Se le realtà ed i comportamenti reciproci fossero aderenti a questi principi ed a questi insegnamenti, sarebbe tutto molto bello". A seguire, un banchetto con i prodotti tipici arabi delle varie nazionalità. Molti giovani e meno giovani hanno voluto scattare fotografie con il sindaco che si è prestato con piacere alle richieste, a suggellare un legame di amicizia e di unione tra le comunità religiose.

Nella foto un momento della preghiera

Michela Carlotti