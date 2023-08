Centauro cade in via Lunigiana ad Aulla, ricoverato

Brutto incidente, ieri mattina, in via Lunigiana ad Aulla. Per cause ancora da accertare con precisione, un centauro ha perso il controllo della sua potente motocicletta. Per fortuna non andava troppo veloce e in questo modo l’urto con l’asfalto non è stato molto violento. L’allarme è scattato immediatamente. Il 118 ha subito inviato in via Lunigiana l’auto medica e l’ambulanza ma giunti sul posto i sanitari, con sollievo, hanno constatato che la situazione era meno grave rispetto a quanto riferito per telefono da chi aveva visto tutto. Così l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pontremoli. Le sua condizioni pare non destino preoccupazione.