Cena ecumenica con studenti-chef. Festa con l’Accademia della cucina

Allievi che diventano cuochi. L’istituto Pacinotti Belmesseri di Bagnone ha ospitato la Cena ecumenica dell’Accademia Italiana della cucina in Lunigiana. Come già l’anno scorso, l’alberghiero ha esteso l’invito alla serata al mondo della scuola, ai docenti, genitori ed ex-allievi che hanno accolto l’invito.

La Cena ecumenica, del resto, è una serata da condividere. Quest’anno, su decisione del Presidente dell’Accademia, Paolo Petroni, ogni delegazione era tenuta a festeggiare il 70esimo anniversario del sodalizio inserendo, in ricordo del primo pranzo accademico all’Hotel Diana di Milano il 29 luglio 1953, un piatto di risotto alla milanese, il piatto ambrosiano più tipico, nel menù. "Il riso, il mais e gli altri cereali nella cucina della tradizione regionale" è stato il tema dell’annuale del concorso dell’Accademia, promosso all’istituto alberghiero lo scorso maggio e in occasione della cena ecumenica tutti gli ospiti hanno assaggiato un menù principalmente composto dai piatti vincenti, illustrati abilmente dai finalisti del concorso. Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Bagnone Giovanni Guastalli e il presidente della Comunità del cibo del crinale 2040, Italo Pizzati; è stato conferito il diploma di Buona Cucina dell’Accademia a Nicoló Maraglia, in rappresentanza dello zio e titolare dell’Albergo-Ristorante ‘Cà Giannino’ di Fivizzano, Domenico Giovannucci. Gli Accademici e gli ospiti presenti sono stati entusiasti della serata, della disposizione della sala, sobria e allo stesso elegante, della professionalità e cortesia degli allievi di sala, della bravura degli allievi di cucina, dell’impegno dei docenti, di tutto il personale Ata.