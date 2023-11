"Cena di Beneficenza per l'Ospedale del Cuore di Massa: Giovedì a Pietrasanta"

Giovedì a Pietrasanta il ristorante Filippo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, organizza una cena di beneficenza per l’Ospedale del Cuore di Massa. L’iniziativa nasce nell’ambito del ’Programma Formula’ di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Cesvi, grazie al quale è stata avviata una raccolta fondi a favore della Casa di Aisha. Quest’iniziativa contribuisce a realizzare una nuova foresteria nel comprensorio dell’Opa per accogliere gratuitamente i familiari dei piccoli pazienti cardiopatici e delle gestanti ricoverate in attesa di partorire. Il menù della cena, preparata dallo chef Andrea Papa, verrà svelato solo al momento. La partecipazione alla cena è aperta a un massimo di 50-60 persone, la prenotazione è possibile attraverso la piattaforma Superb* sul sito web del ristorante o al numero (0584 70010) o via Whatsapp (347 785 5131). Al ricavato sarà aggiunta un’ulteriore donazione di Intesa Sanpaolo.