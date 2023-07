Cena con i Mastri del lavoro Attesa per l’evento a Firenze

Una conviviale per fare il punto sulla attività del consolato, per presentare i nuovi insigniti, per premiare i più fedeli. Si sono riuniti all’Ala bianca di Ameglia, i maestri del lavoro del consolato provinciale, in attesa della cerimonia di palazzo Vecchio in Firenze che quest’anno, in occasione del centenario della federazione nazionale, non si è tenuta come da tradizione il primo maggio, ma è stata posticipata al 5 dicembre. Presenti i vertici del sodalizio provinciale con il console Erberto Galeotti, il vice Bruno Farina, il vicepresidente nazionale per il centro Italia Gino Piccini, il console regionale Massimo Tucci, i nuovi cinque maestri insigniti con decreto dello scorso primo maggio, sono stati presentati alla grande famiglia dei maestri. Si tratta di Riccarda Coppelli (Carrara, 33 anni nel Caf di Cna), Oreste Frediani (Licciana Nardi, 41 anni di servizio in Italferr, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato), Claudio Giannoni (Carrara, 41 anni in cantiere, prima Nca poi The Italian Sea Group), Giuseppe Mussi (Carrara, 34 anni in Anfaas), Marco Tonelli (Carrara, 36 anni con la Cooperativa Cavatori Lorano). Premiati anche i maestri con maggiore anzianità di iscrizione al consolato: per i 15 anni Enzo Danesi (Carrara), Anna Fernandez (Massa), Gino Angelo Lattanzi (Carrara), Roberto Ricci (Massa); per i 20 anni Dino Cordiviola (Carrara), Giuliano Manfredi (Massa), Roberto Crescimanno; per i 25 anni Libero Gagliardo (Carrara), Erberto Galeotti (Carrara); per i 30 anni Olindo Ruggeri (Podenzana).

Un pensiero è stato rivolto ai maestri recentemente deceduti e in particolare al console emerito Mario Oppo, per 21 anni alla guida del consolato provinciale. Nel corso della giornata sono state ricordate anche le iniziative del primo semestre dell’anno: la visita a villa Dosi e al santuario della Santissima Annunziata di Pontremoli, con l’intervento del sindaco della città, Jacopo Ferri; la presentazione al prefetto dei nuovi insigniti; la partecipazione alla festa della Repubblica del 2 giugno in piazza Aranci a Massa, dove il prefetto ha ufficialmente proclamato le nuove nomine; l’attività svolta dal vice presidente nazionale Gino Piccini con iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni della Emilia Romagna colpite dalla alluvione; con il convegno nazionale tenuto a Bergamo per celebrare arte e storia che sono una ricchezza nazionale; il convegno di Greccio, sulle orme di san Francesco, sui temi dell’ambiente e della spiritualità; l’iniziativa "Testimonianza formativa" nelle scuole, promossa dalla federazione in collaborazione con il ministero della Pubblica Istruzione, una opportunità per diffondere i valori e gli insegnamenti che rappresentano i maestri del lavoro.

Maurizio Munda