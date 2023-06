Celebrazioni di San Giovanni Battista a Pariana, Rosario, Concelebrazione Eucaristica e Processione

Pariana in festa per le celebrazioni di San Giovanni Battista. Il programma nel paese della montagna massese parte alle ore 17 con la recitazione del rosario, seguito dalla concelebrazione eucaristica e dalla processione con il tradizionale itinerario. "Quest’anno – spiega il parroco don Primiero Scortini – a presiedere le celebrazioni è padre Faustino, francescano dell’Ucraina". Presente anche la corale ’Amadeus’ della maestra Valentina Fagnani. La festa di San Giovanni Battista dà seguito ai festeggiamenti tra momenti spirituali e iniziative suggestive, come la terza edizione della ’Luminaria di Pariana’, che si è svolta ieri a partire dalle ore 21 dopo il tramonto, quando strade, vicoli e piazzette, sono state illuminate dai paesani. L’idea di arricchire la festa di uno dei due santi a cui è intitolata la parrocchia – l’altro è San Carlo Borromeo – con la luminaria, era stata tre anni fa, di Paolo Pieraccini e Roberto Lazzini, "con l’importante sostegno, e contributo – sottolineano i promotori – di don Primiero Scortini e di tutti i nostri compaesani".

Celebrata anche la festa di San Luigi, patrono dei giovani, che ha dato inizio al triduo di preparazione. "Un’occasione quella della festa della parrocchia e della luminaria – spiegano soddisfatti i paesani – per rimettere in ordine l’intero paese partendo da una bella pulizia". L’augurio da parte di tutti adesso, è che "il sindaco,a la giunta e i consiglieri comunali prestino maggiore attenzione a Pariana, come del resto promesso in campagna elettorale. Speriamo che facciano tutti gli interventi promessi".

Stefano Guidoni