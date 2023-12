"Celebrando 100 anni di Vita: La Storia di Natalina Benedetti di Montignoso"

Un secolo di vita è un inestimabile tesoro da celebrare! Il 25 dicembre Natalina Benedetti di Montignoso ha compiuto 100 anni e i suoi tanti parenti e amici le hanno regalato una festa memorabile nella casa dei figli. "Ci siamo riuniti per stare con lei, una super famiglia al gran completo, i quattro figli Bianca, Giacomo, Orlinda e Paola, i sette nipoti e cinque pronipoti – racconta Emilio Vagli, uno dei nipoti – Ha ricevuto un mare di fiori, inoltre le abbiamo fatto vedere un bellissimo video che raccoglieva gli auguri di tutti noi e anche di persone che non vedeva da tanto tempo. Lei è nata e vissuta a Montignoso, nella frazione di Cerreto. Alla festa di lunedì ha preso parte anche il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, che ha portato i suoi auguri a nome dell’amministrazione comunale. Ma c’era anche il gruppo folkloristico, abbiamo cantato canzoni della Befana, Bella ciao e tanti altri brani della tradizione popolare che lei ama", ha aggiunto. Ecco la lettera dei nipoti a Natalina.

"Raccontare una vita così lunga in poche righe è davvero difficile. Della nostra nonna non sappiamo bene se sia stata lei ad attraversare il tempo o il tempo a trascorrere dietro tutte le sue avventure. Una vita dedicata alla famiglia, alla comunità, al suo paese e alla sua chiesa. Superata la guerra e dopo averne visto l’orrore si è saputa ricostruire, una donna moderna. Un’imprenditrice nella sua piccola bottega a Cerreto, ambiziosa e infaticabile. Una donna con la patente, anche se poi ha sempre preferito la sua corriera per le gite “fuori porta” coi suoi bambini. Sempre stabile nei suoi valori sociali, orgogliosa di aver votato quando per la prima volta alle donne è stato concesso, raggiungendo a piedi dal paesino la sede elettorale. Tenace, testarda e irriducibile. Pilastro di una grande famiglia, punto di riferimento per figli e nipoti ma anche donna generosa, a chi le ha chiesto aiuto ha sempre teso una mano. Una donna che ha saputo sempre rialzarsi dalle cadute e condurre avanti la sua famiglia. La nonna Natalina è il camino sempre acceso e la tua cioccolatina preferita tenuta di scorta, per quando passerai. È tordelli fatti a mano e torte di mele, è il cestino delle cò per la pefana! La pefana…nessuno sa tirare le “secchine” come lei – si chiude la lettera – È un urlo di gioia e di sorpresa quando la passi a trovare coi pronipoti, una lacrima…perché l’emozione la frega da sempre. La nonna Natalina è un baule di storie e di racconti, alcuni così difficili da credere e da ascoltare, altri che gelosamente custodiamo nel nostro cuore. La nonna Natalina per noi è storia, quasi una figura mitologica, alla quale però vogliamo teneramente il più bene possibile. Tanti auguri nonna".