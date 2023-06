Ceccarelli vince sempre La ’Saetta delle Apuane’ conquista l’oro sui 100 all’Europeo a squadre

di Stefano Guidoni

Un altro sprint d’oro per Samuele Ceccarelli. Il giovane velocista massese, la ’saetta delle Apuane’, nell’ultima gara della prima giornata del campionato europeo a squadre, in svolgimento a Chorzow in Polonia, ha vinto la prova regina, i cento metri, eguagliando con 10“13 il suo record personale. Non un ’tempone’, per vincere a livello mondiale bisogna scendere sotto i 10“, ma senz’altro un’altra grande vittoria. "Nel finale mi irrigidisco, migliorerò", questa la dichiarazione a caldo del ventitreenne portacolori della Nazionale di atletica leggera, che con la sua vittoria ha suggellato un fantastico poker azzurro, ottenuto con gli altri tre successi di Tobia Bocchi nel salto triplo, Nadia Battocletti nei cinquemila metri e Sara Fantini nel lancio del martello. Un Italia da sogno, proprio come quello di Samuele Ceccarelli, che nonostante abbia dichiarato più volte di non volerlo svelare, inizia ad assumere la forma dei cinque cerchi olimpici di Parigi 2024.

Ancora una volta assente il compagno di squadra Marcel Jacobs, campione olimpico dei cento metri e della staffetta 4x100, insieme ai velocisti Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Filippo Tortu. Rivolgendosi al rivale in corsia, Ceccarelli ha dichiarato: "Sono convinto che sia contento della mia prova e spero che torni presto". Ciò consentirà ad entrambi di misurarsi nuovamente uno contro l’altro, per la prima volta nei cento metri, dopo le due vittorie del massese, entrambe nella specialità dei sessanta metri piani indoor. La prima, quella ottenuta ai campionati italiani di Ancona del febbraio scorso, a cui ha fatto seguito il bis ai campionati europei di Istambul in Turchia, a marzo.

Tra i primi a congratularsi con il velocista, nonché studente di giurisprudenza, intenzionato a seguire le orme del padre, l’avvocato Corrado Ceccarelli, è stato un altro avvocato da alcuni anni conosciuto anche come sindaco. Il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, affidandosi ai social ha scritto: "E niente, le vince proprio tutte! Samuele Ceccarelli stravince la gara dei cento metri della coppa Europa a squadre di atletica, in corso a Chorzow in Polonia. L’atleta massese vince con il tempo di 10’’13, eguagliando il suo primato stagionale. Forza Massa, forza Samuele".

Ceccarelli, negli ultimi tempi, oltre a essere protagonista in pista nelle specialità più emozionanti e adrenaliniche della velocità pura, lo è anche nelle pagine dei giornali, e non solo sportivi. Come nel caso dei servizi dedicati sia a lui che a Jacobs, Tortu e Tamberi, della Nazionale di atletica leggera, da ’Icon Magazine’, protagonisti delle cover story del mese di giugno, dove hanno condiviso i segreti del loro successo. Servizio che per quanto riguarda la ’saetta delle Apuane’, è stato realizzato nel litorale apuo versiliese. Presenti per ’Icon Magazine’ Daniel Kthella, Damiano Meccheri, Ilario Mori Vilnius, Alessandro Burzigotti, Luca Segato, Medi Xhepa e l’editor in chief Andrea Tenerani. Caporedattrice del magazine di Reworld Media, è Carla Brazzoli.