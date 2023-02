Ceccarelli batte Jacobs nella finale tricolore

Un massese sul tetto d’Italia. Samuele Ceccarelli ha vinto ad Ancona il titolo nazionale dei 60 metri indoor davanti ad un mostro sacro come Marcell Jacobs. Sembra un sogno ma è una fantastica realtà. "Mi mancano le parole per descrivere questa emozione– sono state le dichiarazioni a caldo del velocista apuano –. Vincere il primo titolo italiano nella finale con il campione olimpico è qualcosa che non si può raccontare. A Marcell Jacobs dico grazie. Non me lo aspettavo, davvero. Sapevamo che la forma fisica era buona, come dimostrato nelle gare prima dei tricolori, ma l’idea di competere con un campione di questo calibro e batterlo, è un qualcosa che non ha paragone. Un risultato che si costruisce con pazienza e sacrificio, l’atletica non fa regali a nessuno. Ho cercato di approcciarmi a questa gara con la testa più sgombra possibile e di correre sciolto, buttandomi sul traguardo. E’ andato tutto alla perfezione. Adesso andiamo a divertirci a Istanbul, agli Europei". Samuele si è imposto su Jacobs di un solo centesimo. Ha fatto segnare un 6.54 sul tabellone che rappresenta il terzo tempo italiano di tutti i tempi. Per la terza volta nel giro di poco tempo è riuscito a migliorare il proprio record personale. A gennaio, sempre ad Ancona, era sceso a 6.61 mentre pochi giorni fa a Berlino aveva fatto 6.58. I suoi progressi sono stati sensazionali ma nessuno poteva prevedere un exploit del genere.

Incontenibile naturalmente anche la gioia dei genitori Lisa e Corrado che lo hanno seguito in televisione da casa. "Quando vedi il tuo unico figlio fare un’impresa del genere al cospetto di un campione come Jacobs la gioia non può che essere immensa – ci hanno raccontato –. E’ un successo che ripaga Samuele dei tanti sacrifici fatti. Negli ultimi anni era stato bersagliato dagli infortuni ma è stato bravo a non perdersi d’animo". Le congratulazioni per il novello campione italiano arrivano anche dal grande rivale Marcel Jacobs. "Devo solo fare tanti complimenti a Samuele Ceccarelli perché ha fatto una gara eccellente e lo ha meritato. Gli ho detto di guardare a Istanbul: ci sarà da divertirsi, con quel tempo è da finale. Ovviamente brucia perché è il primo titolo italiano che perdo dopo non so quanti anni, ma non smetterò mai di mettermi in gioco".

Gianluca Bondielli