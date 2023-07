C’è il nulla osta per abbattere sette piante

Arriva il nulla osta all’abbattimento di 7 piante ritenute pericolose all’interno dell’area verde di via Poveromo dove sono in corso da alcuni giorni operazioni di pulizia. Un terreno all’interno del quale pare che si voglia installare un luna park, anche se al momento non ci sono eventuali autorizzazioni specifiche per montare le giostre e aprire al pubblico. Gli uffici, dopo il via libera alla pulizia da parte della Commissione paesaggistica e della Soprintendenza, con specifiche prescrizioni sulle piante da piantumare in caso di abbattimenti, hanno rilasciato anche un nulla osta che riguarda l’abbattimento di 7 alberi ritenuti pericolosi e a rischio cedimento, come da perizia dell’agronomo Alberto Dazzi inviata a palazzo civico. Le polemiche però non si fermano.

Il Polo Progressista e di Sinistra con Daniela Bennati (nella foto) chiede lumi: "Abbiamo inviato al sindaco Persiani una richiesta di chiarimenti in merito alla procedura messa in atto. La scelta di sottrarre suolo destinato oggi a polmone verde deturpando una zona di pregio in netto contrasto con le indicazioni del Piano di indirizzo territoriale con conseguente e inevitabile danneggiamento alla biodiversità non può che vederci preoccupati. Le nostre preoccupazioni risiedono anche nel fatto che potrebbero esserci alcune condizioni oggettive legate al terreno stesso che potrebbero determinare danni alla collettività. Il terreno infatti potrebbe essere oggetto di indagine da parte della Procura di Lucca. Abbiamo altresì colto l’occasione per riaffermare al sindaco la nostra preoccupazione in termini ambientali e sociali circa la decisione di installare un Luna Park in quell’area: il M5S si è opposto con forza all’autorizzazione nell’area Lungofrigido, un tempo occupata dal Parco dei Conigli, e ci opponiamo oggi come Polo Progressista su questa scelta scellerata".