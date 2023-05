Cave, sanità, giunta, ma anche violenza di genere Il dibattito negli studi di Rai 3 tra Persiani e Ricci

Multiutility, cave, ma anche violenza di genere e possibili giunte, nel caso di vittoria di questo o l’altro sfidante. Fuoco incrociato di domande ieri mattina nel programma ’Tribuna elettorale’ di Rai 3, alla quale hanno partecipato i candidati sindaci Francesco Persiani e Enzo Romolo Ricci. In studio il vice direttore della Nazione Luigi Caroppo e Ilaria Bonuccelli, vice direttrice del Tirreno. Si è parlato di liste civiche e del loro sostegno ai due candidati: "Quello che sta intorno ai partiti è fondamentale – ha detto Ricci–. Mi ero da subito attivato perché liste entrassero in coalizione: chi le rappresenta è energia positiva per la città". Anche per Persiani: "Le liste civiche sono molto importanti. In caso di vittoria entrarono 6 consiglieri provenienti da quel mondo: il 50 per cento del mio consenso arriva dal civismo". Sul tema della sanità Persiani rivendica il progetto della nuova casa della Salute anche per il "luogo condiviso tra Regione, Asl tecnici e progettisti, di fronte a un luogo pubblico, la stazione, che sarà servito bene in merito di viabilità". Ricci richiama alla necessità di "una medicina territoriale più marcata. Bene che ci sia la nuova casa della Salute grazie al Pnrr, ma non ci convince il luogo. Ragioneremo se tenerla lì". Contrario il candidato di centrosinistra all’apertura di "sette nuove cave. Credo sia necessario un contingentamento del settore marmo". Persiani invece tranquillizza tutti sostenendo che "le nuove cave non andranno a impattare sull’ambiente". Sul tema delle multiutility i due candidati si trovano quasi sulla stessa lunghezza d’onda: "Non cattive a prescindere – ha detto Ricci –, ma va visto come si pongono rispetto al mercato. L’idea va ridiscussa". Anche Persiani pensa che "i cittadini devono decidere se i servizi essenziali hanno necessità di essere controllati dalla politica, o solo all’economicità. L’idea può essere rivista". Bocche cucite sulle potenziali giunte, meno sulla violenza di genere. "Se vinciamo 11 donne entreranno in consiglio" dice Ricci. "Abbiamo collaborato con le forze dell’ordine per proteggere le donne con case ad hoc" ha detto Persiani.