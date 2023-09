Cave, la Cgil apre la strada. Riduzione dell’escavazione e filiera

Tutti d’accordo con la Cgil per le posizioni sul marmo. Così il Partito democratico che in una nota del capogruppo Gianmaria Nardi condivide quanto detto nel convegno sul lapideo: "Il marmo un bene comune finito, la cui estrazione va regolamentata con la legge regionale 35 con una lavorazione in loco di almeno il 50% del marmo escavato". Sulla stessa posizione anche Verdi e Sinistra italiana che condividono "l’obiettivo di Cgil e di Fillea della riduzione dell’escavazione". Parla di impossibilità di rinvii Nardi sostenendo che "sulladella tracciabilità del dato c’è mancanza di chiarezza. Lo abbiamo ribadito anche nel nostro convegno – scrive Nardi – che dal 50% non si deroga. Con la consapevolezza di percorsi graduali e che se il sistema si avvicina a quel dato cresce il territorio e l’occupazione. Il 50% non deve limitarsi al solo agro marmifero. Avere dati certi e un protocollo di tracciabilità è il primo passo, e noi apprezziamo lo sforzo della sindaca. Altrettanto abbiamo detto, anche se con accenti diversi, sulla diminuzione dell’escavato. Come avvenuto negli ultimi vent’anni, la quantità di escavato deve continuare a diminuire e la direzione è un grande investimento tecnologico che aumenti la resa del prodotto, così come già avvenuto con la resinatura. Attraverso innovazione e tecniche di produzione è possibile diminuire, come già avvenuto, l’escavato, aumentarne il valore e tutelare l’ambiente". Infine piena condivisione su sicurezza e tutela ambientale.

"Regione e Comune ascoltino la Cgil sulla riduzione dell’escavazione e filiera" è la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. "A ottobre – scrivono Dario Danti ed Eros Tetti, vertici regiobali dei due partiti – scadrà il termine per la proroga ventennale delle autorizzazioni alle cave. Condividiamo la posizione, coraggiosamente espressa da Fillea e da Cgil sulla riduzione dell’escavazione. Aggiungendo la necessità di una transizione ecologica per una riconversione che possa creare occupazione. Un obiettivo che può avviare la riduzione dell’orario di lavoro, maggiore sicurezza e minor impatto ambientale. Pertanto va respinta ogni richiesta di revisione al ribasso della lavorazione del 50% come condizione per rilasciare le autorizzazioni. Comuni e Regione devono qualificare tale obiettivo, ricordando che il danno ambientale è consentito nella misura in cui si valorizza un materiale di pregio e finito. Se si trattasse di mettere sul mercato scarti come terre, polveri ed informi, si certificherebbe la trasformazione da distretto lapideo a distretto industriale del comprensorio apuano. Alleanza Verdi e Sinistra sono impegnati in un confronto per un cambiamento delle politiche regionali e per garantire un governo progressista: la revisione degli strumenti di programmazione sul consumo del suolo compreso il piano regionale cave, è per noi un punto qualificante.