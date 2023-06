Cavatore resta invalido Processo sulla sicurezza

di Andrea Luparia

Andrà avanti come è iniziato, ovvero con il giudice onorario, il processo per un brutto incidente accaduto in cava Tonini, a Fantiscritti, il 9 giugno 2020. Ieri mattina il giudice ha respinto l’eccezione presentata dalla parte civile che chiedeva di avere un giudice togato. Dopo una camera di consiglio non breve, il giudice Giovanni Tori ha respinto l’eccezione di incompetenza sostenendo che lo scorso anno nel Tribunale di Massa sono state superate le divisioni tabellari esistenti tra diverse categorie. E ha rinviato il processo: nuova udienza il 19 ottobre. Poi ha annunciato, rivolto alla difesa, che quel giorno i due imputati (il titolare della cava e il capo cava) dovranno depositare in tribunale la loro dichiarazione dei redditi e una valutazione patrimoniale. Particolare interessante: in questa battaglia in punta di diritto, c’è stato un fatto inusuale. Il Pubblico ministero non ha sostenuto la tesi dell’avvocato Claudia Volpi, parte civile. Chiariamo. Il Pm può tranquillamente sostenere una tesi diversa, ma spesso i due, come dire, “remano nella stessa direzione“.

Ricostruendo la vicenda, la vittima dell’incidente è un 40enne al quale quel brutto giorno successe un terribile incidente. Mentre era al lavoro in cava venne travolto da un blocco di marmo. Un colpo terribile che gli ha causato una menomazione fisica permanente. Ora è invalido ed è attualmente in corso anche la causa civile per stabilire a quanto dovrà ammontare il risarcimento danni.