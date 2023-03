Cavalcavia off limit per i pedoni "Presto un passaggio ad hoc"

Dopo la riapertura del cavalcavia di viale Galilei, avvenuta con diversi mesi di ritardo, problemi alla circolazione veicolare e danni alle attività economiche, adesso le proteste sono incentrate sulla mancanza di un passaggio sicuro per i pedoni. I cittadini temono che camminando sul ponte senza protezioni possano essere travolti dalle auto. Ma niente paura, Salt nel progetto ha previsto anche il posizionamento di un cordolo di sicurezza per chi attraversa a piedi il cavalcavia. E lo posizionerà prima di chiudere definitivamente il cantiere. Realizzare un marciapiede o fare altri interventi non sarebbe stato possibile, vista la dimensione della carreggiata. Polemiche anche sui lavori alla rotatoria del casello autostradale, che a distanza di due anni sono ancora in corso. I commenti dei cittadini non risparmiano neppure la pista ciclabile, che ad oggi si interrompe bruscamente sulla rotatoria.