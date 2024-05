"Cava Fornace, nessun pericolo". Le analisi di Arpat dopo la frana

In seguito allo smottamento verificatosi il 6 maggio nella discarica di ex Cava Fornace, dal campione prelevato dal fosso e composto da percolato presumibilmente mescolato ad acque meteoriche provenienti da diverse parti del sito, non sono stati rilevati inquinanti che possano indicare danni o pericoli significativi. Lo evidenziano le analisi di Arpat i cui risultati sono stati inviati ai Comuni di Montignoso e Pietrasanta. Confrontando i risultati con gli standard relativi agli scarichi industriali in acque superficiali, si spiega, si è notato che i limiti sono stati rispettati, ad eccezione del ferro, dell’alluminio e dei solidi sospesi. La presenza di questi elementi è considerata compatibile con la natura dei rifiuti conferiti nella discarica tenendo conto della diluizione causata dalle acque meteoriche e superficiali. Il Comune di Montignoso ha deciso inoltre di effettuare ulteriori analisi da parte di un laboratorio specializzato al fine di rassicurare ulteriormente la cittadinanza e supportare le indagini condotte da Arpat. Il campionamento sarà condotto in almeno quatrro zone significative: nella parte a monte della discarica, a valle, all’interno della fossa Fiorentina e del Lago di Porta, dove si è verificato lo sversamento delle acque.

"In seguito alla recente situazione – spiega il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti – abbiamo preso provvedimenti per valutare l’impatto ambientale nelle nostre aree sensibili. Queste analisi ci consentiranno di comprendere eventuali variazioni nel tempo e di monitorare attentamente il territorio. L’amministrazione comunale si impegnerà a fornire aggiornamenti regolari sulla situazione e a intervenire tempestivamente qualora fossero riscontrate criticità ambientali".

"I riscontri di Arpat ci confortano per l’immediato ma non rappresentano certo una garanzia a lungo termine – sottolinea l’assessore ad ambiente e protezione civile di Pietrasanta, Tatiana Gliori –. Queste preoccupazioni, finalmente, le vediamo condivise anche dalla Regione che, proprio oggi, ci ha informato di aver inviato al gestore della discarica la comunicazione di sospensione del Paur, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale. È un segnale forte e sostanziale, su cui ci confronteremo direttamente lunedì in un incontro con l’assessore all’ambiente regionale Monia Monni (è prevista al termine una conferenza stampa congiunta nella sala giunta di Montignoso, ndr), nell’auspicio che si tratti del primo passo verso la chiusura del sito e la sua bonifica".