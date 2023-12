Cat, al via lo sgombero. Il Comune libera l’edificio da senzatetto e bivacchi

L’ex capannone del Cat di Avenza usato come bivacco: l’amministrazione corre ai ripari per rimettere in sicurezza lo stabile occupato abusivamente. Per farlo serviranno 24mila e 756 euro più iva. I lavori all’ex Cat che in futuro dovrà ospitare le associazioni di protezione civile, avrebbero dovuto essere ultimate da mesi ma a causa degli adeguamenti dei prezzi edili è stato necessario fare una variante. E così approfittando del ritardo nella ripresa del cantiere, qualcuno ha rotto le recinzioni e trovato riparo dal freddo. In realtà i lavori avrebbero dovuto ripartire entro la fine del 2022, ma la ditta incaricata di eseguire i lavori non ha accettato la rimodulazione proposta dall’amministrazione comunale perché non copre i costi per proseguire i lavori. "Nonostante l’area di cantiere sia stata recintata con pannelli elettrozincati su basamento in cemento – si spiega nel documento per la messa in sicurezza dell’ex Cat –, è stato riscontrato che la recinzione e stata danneggiata e gli ingressi forzati, e lo stabile ancora inagibile è stato occupato abusivamente da extra comunitari".

E considerato che all’interno del cantiere può accedere solo personale edile specializzato autorizzato dal Comune "si ritiene opportuno che la polizia municipale – si legge ancora nel documento – proceda allo sgombero dei locali occupati abusivamente da extra comunitari, per procedere con personale edile specializzato al ripristino e messa in sicurezza dell’area di cantiere". Il documento spiega inoltre che in un locale adiacente al capannone "è presente una cabina elettrica di trasformazione per l’illuminazione pubblica, composta da due vani comunicanti dove sono presenti apparecchiature elettriche di grosse dimensioni, dalle quali si entra e si esce da una sola porta". Il cantiere fermo da anni costerà come detto più di 24mila euro: 2mila e 700 per chiudere gli accessi e ripristinare le recinzioni, altri 16mila e 700 per rifare un vano porta (richiesto da Nausicaa per poter sostituite le componenti elettriche in caso di guasto), e 5mila e 356 euro per una nuova porta in ferro con vetro di sicurezza. Insomma questa ferita aperta nel cuore di Avenza sembra non doversi rimarginare, almeno in tempi brevi. Una casa che le associazioni di protezione civile aspettano da tempo e la cui ultimazione tarda ad arrivare.

Alessandra Poggi