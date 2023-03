Castello, parchi e strade Le soluzioni di Cristiani

La lista civica indipendente ha idee chiare su dove si debba intervenire per risolvere i problemi di Massa. Il candidato a sindaco Fabio Cristiani spiega che "il nostro sodalizio civico nasce per dare un’altra opportunità amministrativa alla città, fuori da ogni logica partitica e di potere. Nasce da un gruppo di cittadini comuni, che hanno come unica spinta l’amore per la propria terra e come unico fine una comunità più equa e solidale". I propositi della lista: "Costante ed efficiente manutenzione ordinaria. La realizzazione sul monte di Pasta di un parco letterario “Pascoli” per un turismo culturale. La realizzazione di un osservatorio astronomico a Pian della Fioba. Abbiamo poi l’idea di recuperare come museo il palazzo Staffetti di piazza Mercurio. Abbiamo in mente anche di riqualificare l‘area Pomario, con l’ipotesi di farla diventare un agrumeto comunale".

E non finisce qui: "Pensiamo alla creazione del teatro stabile massese e la nascita di orti nostrani. Come? attraverso l’utilizzo di terreni comunali incolti, soprattutto per la coltivazione di prodotti agricoli tipici, come l’aglio, la cipolla, la scorzanera o il granturco bianco. Cercheremo di incentivare la castanocoltura e l’allevamento della pecora massese, la pecora nera. Nelle nostre idee c’è poi la mappatura delle fontane pubbliche e un cantina sociale per la produzione del vino sulle colline del Candia e un frantoio sociale per produzione di olio degli oliveti locali. Per l’ambiente abbiamo in mente interventi di riforestazione, la tutela del reticolo idrografico, con interventi di ingegneria naturalistica e il recupero e valorizzazione della sentieristica".

"Pensiamo poi all’allungamento verso monte della passeggiata fluviale del Frigido e la municipalizzazione di villa Massoni. Naturalmente c’è l’idea di un ripristino e miglioramento della rete viaria, con particolare attenzione alla segnaletica orrizontale e migliorare l’illuminazione pubblica". Le idee poi proseguono per quartiere: "Centro storico: riqualificazione del rione Martana e recupero dell’area in via Guglielmi, il parco della pace. In piazzetta guglielmi nascerà la conca della musica. Abbiamo in mente poi la riqualificazione dell’ex mercato coperto delle jare, come spazio per la gioventù e del castello malaspina, perno della cultura e del turismo".