Castello di Pallerone e Brunella: visite

Un fine settimana da non perdere ad Aulla per visitare la Fortezza della Brunella e il Castello di Pallerone. Aperta dalla primavera all’autunno, la fortezza nei mesi invernali è visitabile su prenotazione o in occasioni straordinarie. Domenica dalle 14 alle 16.30 ci saranno visite guidate ogni 45 minuti incluse nel biglietto di ingresso. Sabato alle 14.30, invece, ci sarà l’occasione unica di visitare il Castello di Pallerone, dimora storica meravigliosamente affrescata nel Seicento. Il castello, dimora privata oggi di proprietà della famiglia Malatesta, nel 2024 sarà aperta in esclusiva per soli tre appuntamenti, con visite guidate a numero chiuso. Visita su prenotazione, contattare Sigeric – Servizi per il turismo al 331 8866241.