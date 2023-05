Castello, convenzione ok Ora si aspetta la cessione

C’è l’atto formale di concessione che traghetterà la gestione del Castello Malaspina fino alla stipula del passaggio definitivo a patrimonio del Comune di Massa. Un documento sottoscritto fra la Soprintendente per le Province di Lucca e Massa Carrara, Angela Acordon, e il dirigente di palazzo civico, Massimo Dalle Luche, che di fatto serve a stabilire la fase transitoria durante la quale si completeranno tutti gli iter burocratici che serviranno a dare gambe al federalismo demaniale. La pratica, come si rimarca nella stipula dell’atto di concessione del Castello Malaspina con durata formale fino al 31 dicembre 2024, è stata avviata infatti il 22 ottobre dell’anno scorso ma richiede tempo. Quindi nel frattempo la Soprintendenza, che rappresenta a livello territoriale il Ministero della cultura che è ancora di fatto proprietario del castello, deve concederne la gestione al Comune per tutte le attività di promozione e valorizzazione che da circa un anno sono state tolte all’Istituto valorizzazione castelli e affidate poi alla cooperativa Earth di Sarzana.

Il Castello dal 1960, quando venne riconosciuto bene di interesse storico-architettonico, è stato cancellato dal patrimonio disponibile dello Stato e inserito fra i beni demaniali, nel ramo storico-artistici, e consegnato allora alla Soprintendenza di Pisa in rappresentanza di quello che è oggi il Ministero della cultura. Dal 1970, poi, il Comune di Massa ha ottenuto la concessione provvisoria per assicurare la fruibilità del complesso. A tale scopo venne sottoscritta una concessione e convenzione accessoria nel 1998, rinnovata automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta di recessione di una delle parti.

Le cose sono cambiate ultimamente. Da una parte c’è stata la volontà dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani di provare a ottenere la proprietà del bene, tramite il federalismo demaniale, così da inserirlo nel patrimonio del Comune. Un’operazione che serve soprattutto a semplificare alcune pratiche tecniche, come la manutenzione straordinaria, ancora compito della Soprintendenza. Un passaggio di consegne formale che aiuterebbe anche a utilizzare in maniera più rapida gli 800mila euro ottenuti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza e da utilizzare entro la scadenza del 2026.

In attesa quindi che si concluda la pratica del federalismo demaniale, Soprintendenza e il Comune hanno deciso di stipulare il nuovo atto di concessione per l’uso e la valorizzazione del castello, valido fino al 31 dicembre del prossimo anno sempre che l’iter dell’acquisizione gratuita a patrimonio comunale non si concluda prima. Il Comune verserà alla Soprintendenza 11mila euro in due anni per la concessione mentre si terrà gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, così come da altre attività, eventi e iniziative che svolgerà, a compensazione degli oneri sostenuti dallo stesso per le spese di gestione, valorizzazione e manutenzione del Castello.