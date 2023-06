"Castelbaito-Fratteta Serve il ripristono integrale del sito"

Cava Castelbaito-Fratteta: serve il ripristino integrale". Lo scrive Legambiente, tramite lettera, alla Regione Toscana, direzione Ambiente ed Energia settore valutazione Impatto ambientale. "Ferma restando la richiesta di chiudere tutte le cave all’interno del Parco delle Apuane, Legambiente non si sottrae al proprio dovere di presentare osservazioni ai loro piani d’escavazione, in particolare a quelle ai piedi dei Monte Sagro e Borla. Dalle osservazioni dell’agosto 2022 e del febbraio 2023 ad oggi il progetto di escavazione è già notevolmente cambiato, con riduzione dell’impatto".

"Le ulteriori osservazioni odierne – proseguono gli ambientalisti – puntano a ottenere la rimozione completa dell’enorme ravaneto e il ripristino integrale dell’habitat 6210 di Natura 2000 (prati con stupende fioriture di orchidee). A tal fine, per evitare l’eccessivo traffico pesante sulla viabilità, Legambiente chiede che per alcuni anni sia sospesa l’escavazione, dando così la priorità all’allontanamento dei detriti. Chiede infine che i costi della manutenzione della strada per Campocecina (dissestata dal traffico pesante) siano posti a carico della società Walton".

"A tale scopo – concludono gli ambientalisti nella missiva indirizzata alla Regione – l’associazione ha invitato il comune di Carrara a sostenere tale richiesta affinché i costi indotti dalla cava (in comune di Fivizzano) non ricadano sui cittadini carraresi".