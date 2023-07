Castagnola, rock per un sorriso Tre band sul palco per solidarietà

"Castagnola rock-un sound per un sorriso" è il primo evento del genere realizzato nel quartiere di Castagnola a scopo benefico. In piazza, nel parcheggio della scuola elementare di Castagnola di Sotto, si sono esibite le band Millepiani, Sound Waves, Mandarin Punch con la presentazione di Alberto Nicolai e la regia e direzione artistica di Pier Paolo Poggi. Ospite della serata Alfio Bottaro direttamente dagli studi Rai Uno dalla trasmissione "E’ sempre mezzogiorno" condotta da Antonella Clerici. Un folto pubblico di ogni età, ma soprattutto di giovani, si è riunito nella piazza fino a tarda ora per ascoltare i gruppi e divertirsi. L’evento, promosso dalle associazioni culturali Insieme ed Eventi sul Frigido, ha visto il contributo fattivo anche di Ciro Mitola e Gigi Della Tommasina.

Insomma, una serata rock che ha animato Castagnola di Sotto nel nobile scopo della solidarietà. Nell’occasione sono state consegnate targhe di riconoscimento allo scrittore Riccardo Nicolai per il suo intramontabile libro ’Alì Piccinin’ e al conduttore Alfio Bottaro. I fondi ricavati sono stati interamente devoluti a una famigli massese in difficoltà. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa: panificio Cagetti Ilio, Aldo Pasticcerie, pizzeria Aurelia 10, Socio Live Club, Prodotti della Lunigiana di via Catagnina e Confimpresa. Un grazie va anche a Misericordia, Croce Oro, Giubbe Verdi e 119° Nucleo di volontariato e Protezione civile Apuania dell’Associazione nazionale carabinieri.