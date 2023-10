"Castagne DOP e DOC: doppio evento oggi a Lunigiana, Licciana Nardi e Pontremoli"

Frutto di stagione, sostentamento per gli abitanti nei periodi di guerra e carestia, tra i prodotti più identitari del territorio e che con il suo ciclo produttivo ha scandito il tempo, le abitudini, gli usi ed i costumi delle popolazioni locali. La castagna, con la sua farina, ha ottenuto nel gennaio 2006 il riconoscimento della denominazione di origine protetta (Dop) e nell’aprile 2011 la certificazione di origine controllata (Doc). E sono sempre più numerosi gli eventi che la Lunigiana dedica al prodotto che conferma di essere un potente attrattore del territorio. Va in scena anche oggi a Licciana Nardi la rassegna storica e gastronomica ’La Castagna racconta’, riproposta nel borgo medievale dal 1999 e che ogni anno rinnova la magia dei sapori e delle tradizioni di inizio ‘900. Sempre oggi a Pontremoli torna la ’Castagnata’ nei giardini del teatro in abbinamento ai mercatini. Un evento che viene riproposto per tutte le restanti domeniche di ottobre.

Lo scorso fine settimana, invece, tante le rassegne a tema e che, con la complicità di temperature decisamente favorevoli, hanno attirato migliaia di persone. Ad iniziare, il primo week end di ottobre, è stato il comune di Tresana con la ‘Fiera d’autunno e della castagna’ che ha abbinato la cucina tipica alle attrazioni della fiera e dei mercatini immersi nel castagneto secolare di Barbarasco. Quindi la rassegna di Licciana e di Pontremoli. Poi cìè stata la 19ª edizione dell’evento sportivo ‘Castagna Bike and Trail’ promosso dalle associazioni DueRuote Villafranca Lunigiana e Lunigiana Bike Area. Anche quest’anno è stato un trionfo di presenze, con oltre 2mila iscritti coinvolti nei percorsi con vari gradi di difficoltà, in partenza dalla Selva di Filetto e attraverso i comuni lunigianesi di Pontremoli, Filattiera, Villafranca, Mulazzo, Bagnone. Ovunque sono stati registrati appassionati e buongustai in coda per godere dei sapori delle castagne servite in tutte le versioni tradizionali: mondine, frittelle, cian, patone, castagnacci, soladele.

Michela Carlotti