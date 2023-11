"Castagnata a Resceto: Pomeriggio di Festa con Sem Fuego!"

Dopo i rinvii per il maltempo, finalmente Resceto apre le porte a una domenica di festa con "Mundine, focacce con i testi, panini con la salsiccia, necci con la ricotta e tanto altro", pomeriggio imperdibile ai piedi della storica via Vandelli. L’organizzazione è a cura dell’associazione Resceto Vive, che ha il piacere di invitare cittadini e cittadine di qualsiasi età alla "Castagnata" a partire dalle ore 15. L’evento è patrocinato dal Comune di Massa. Si troveranno tra le antiche case in pietra, le prelibatezze della tradizione apuana derivate dalla regina del bosco, la castagna. Per i piccoli, divertimento assicurato con lo spettacolo dal vivo di Sem Fuego della compagnia Circotà. Per qualsiasi info rivolgersi all’associazione Resceto Vive sulla pagina face book.