Castagnara torna a vivere tra feste e solidarietà

Castagnara, proseguono le iniziative di Carnevale presso il centro commerciale di via Formentini, nella zona periferica di Castagnara. Un centro un po’ dimenticato, come del resto lo sono tante altre periferie cittadine e che, grazie alla sensibilità dell’associazione Insieme, sta cercando di ricostruire la propria identità. Castagnara è un agglomerato di case e di palazzi residenziali, alloggi popolari sorti intorno agli anni Ottanta quando numerose famiglie sono state sradicate dai loro luoghi d’origine per abitare in anonimi palazzi. E’ successo nelle zone di Castagnara, Poggi, Camponelli e altri concentramenti minori della città. L’integrazione tra famiglie provenienti da diversi contesti sociali non è mai facile, e non è facile l’integrazione con i ’locali’. Il risultato è quasi sempre l’emarginazione dal contesto territoriale, chiusura e senso di abbandono. Spesso le istituzioni latitano. Grazie all’associazione Insieme di Daniele Tarantino, Castagnaranon è stata dimenticata ed è stata abbellita: l’associazione gestisce lo spazio verde sormontato da murales che vivacizzano l’area, Natale e l’Epifania sono state feste da ricordare ed è stato avviato il progetto ’Libri in viaggio’ con una libreria inaugurata nel corridoio del centro commerciale. Le iniziative di valorizzazione e di socializzazione sono proseguite con carnevale e San Valentino, quest’ultimo caratterizzato da un aperitivo e dal lancio di fiaccole rosse alle quali sono stati appesi messaggi d’amore. Tra coriandoli e tanta speranza, i residenti ringraziano l’associazione Insieme per la sensibilità dimostrata. Gli eventi si sono svolti con la collaborazione di Giada Mariani titolare di ’El Barrio’, bar pizzeria di via Formentini e tutti gli amici di Castagnara. Le iniziative di febbraio si concluderanno martedì, ultimo giorno di carnevale.